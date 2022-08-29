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Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan büyük jest! “Hayatım seni seviyorum..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı ATV ekranlarında yeniden seyircisi ile buluştu. Yaz başında evlenen Müge Anlı'ya sevenleri ve ailesi tarafından yeni dönemin ilk yayını için çiçek yağdı. Müge Anlı'ya çiçek gönderenlerden biri de eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu. Canlı yayında eşinin hediye gönderdiğini ifade eden Müge Anlı, kendisine yazdığı notu da okudu.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 13:37
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Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan büyük jest! “Hayatım seni seviyorum...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni yayın dönemine başladı. Ekrana hızlı bir dönüş yapan Anlı'ya yeni dönemin ilk yayını için çiçek yağdı.

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Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan büyük jest! “Hayatım seni seviyorum...

EŞİNDEN ÇİÇEK GELDİ

Yaz başında dünyaevine giren usta gazeteciye bir çiçek de eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan geldi.

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Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan büyük jest! “Hayatım seni seviyorum...

Canlı yayında eşinin hediye gönderdiğini ifade eden Müge Anlı, kendisine yazdığı notu da okudu.

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Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan büyük jest! “Hayatım seni seviyorum...

"HAYIRLI YAYINLAR HAYATIM"

"Hayırlı yayınlar hayatım, seni seviyorum" notuna "Ben de seni seviyorum" şeklinde karşılık veren Anlı, aynı zamanda kayınvalidesi ve kayınpederine de teşekkür etti.

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Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan büyük jest! “Hayatım seni seviyorum...

Kardeşleri, annesi ve kızından da çiçek alan Müge Anlı, yazdıkları notları okurken duygusal anlar yaşadı.