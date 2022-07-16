16 Temmuz 2022, Cumartesi
Petek Dinçöz ani bir kararla oğluyla gitmişti! Miami’ye neden yerleştiğini açıkladı
Petek Dinçöz Serkan Kodaloğlu'yla 8 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından Miami'ye yerleşti. Oğlunun eğitimi için Miami'ye yerleştiğini açıklasa da peşi sıra, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la adı aşk dedikodularına karışmıştı. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde kendisine epey yer bulan Dinçöz, önceki gün Etiler'de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.07.2022 13:05
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