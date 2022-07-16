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Petek Dinçöz ani bir kararla oğluyla gitmişti! Miami’ye neden yerleştiğini açıkladı

Petek Dinçöz Serkan Kodaloğlu'yla 8 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından Miami'ye yerleşti. Oğlunun eğitimi için Miami'ye yerleştiğini açıklasa da peşi sıra, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la adı aşk dedikodularına karışmıştı. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde kendisine epey yer bulan Dinçöz, önceki gün Etiler'de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.07.2022 13:05
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Petek Dinçöz ani bir kararla oğluyla gitmişti! Miami’ye neden yerleştiğini açıkladı

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

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Petek Dinçöz ani bir kararla oğluyla gitmişti! Miami’ye neden yerleştiğini açıkladı

Ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.

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Petek Dinçöz ani bir kararla oğluyla gitmişti! Miami’ye neden yerleştiğini açıkladı

"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."

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Petek Dinçöz ani bir kararla oğluyla gitmişti! Miami’ye neden yerleştiğini açıkladı

TEK CELSEDE BOŞANDIK

Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olarak boşandık!" notuyla paylaştı.

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Petek Dinçöz ani bir kararla oğluyla gitmişti! Miami’ye neden yerleştiğini açıkladı

Boşanır boşanmaz soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi ve paylaşımları çok konuşuluyor.