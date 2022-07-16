Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'in şarkısı tartışma yarattı! “Geri alacağım”

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmiş, kızı kadar popüler bir hale gelmişti. Yaptığı paylaşımlarda sesine övgüler yağan Öztel şarkı çıkararak hayalini gerçekleştirdi. Ancak bu şarkının tüm haklarını elinde bulunduran şarkıcı Merve Demir de 1 buçuk ay önce bu şarkıyı piyasaya çıkarmıştı. Bergen'in "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısını seslendiren Havva Öztel'i vefasızlıkla suçlayan Merve Demir "Şarkı toplatılabilir" dedi. İşte ayrıntılar...