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Haberler Galeri Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'in şarkısı tartışma yarattı! “Geri alacağım”

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'in şarkısı tartışma yarattı! “Geri alacağım”

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmiş, kızı kadar popüler bir hale gelmişti. Yaptığı paylaşımlarda sesine övgüler yağan Öztel şarkı çıkararak hayalini gerçekleştirdi. Ancak bu şarkının tüm haklarını elinde bulunduran şarkıcı Merve Demir de 1 buçuk ay önce bu şarkıyı piyasaya çıkarmıştı. Bergen'in "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısını seslendiren Havva Öztel'i vefasızlıkla suçlayan Merve Demir "Şarkı toplatılabilir" dedi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.07.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 14:13
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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in şarkısı tartışma yarattı! “Geri alacağım”

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel müzik piyasasına çok iddialı girdi. Daha önce söyledi arabesk şarkılarla sosyal medyada çok konuşlan Havva Öztel'in hayali gerçek oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in şarkısı tartışma yarattı! “Geri alacağım”

Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in şarkısı tartışma yarattı! “Geri alacağım”

"Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapılan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in on parmağında on marifet!

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in şarkısı tartışma yarattı! “Geri alacağım”

Geçtiğimzi günlerde klip çekimini tamamladığını duyuran Havva Öztel'in şarkısı yayınlandı.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in şarkısı tartışma yarattı! “Geri alacağım”

Daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı performanslarla sesine övgüler yağan Havva Öztel'in sonunda hayali gerçek oldu.