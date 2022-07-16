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Hülya Avşar sahneye bornozla çıktı! “Giyinmeye fırsat bulamadım”

Her dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hülya Avşar son olarak sahne kostümüyle dikkat çekti. Yaz aylarında yoğun konser maratonuna giren şarkıcı, sahneye bornozla çıktı. O anları sosyal medyadan paylaşan Avşar, "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Avşar'ın o halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 16.07.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 12:06
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Hülya Avşar sahneye bornozla çıktı! “Giyinmeye fırsat bulamadım”

1982 yılında düzenlenen Kainat Güzellik yarışmasını kazanan fakat evli olduğu öğrenilince tacı geri alınan Hülya Avşar o dönem magazinde bomba olduğu gibi günümüzde de aynı yerini koruyor.

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Hülya Avşar sahneye bornozla çıktı! “Giyinmeye fırsat bulamadım”

Hülya Avşar dönüm noktası olan bu olaydan sonra birçok projeden teklif alan Avşar magazinin gözde isimlerinden oldu.

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Hülya Avşar sahneye bornozla çıktı! “Giyinmeye fırsat bulamadım”

Avşar 1983 yılında oynadığı Haram adlı filmle oyunculuk kariyerini 1995 yılında müzik eğitimi alarak çıkarttığı Yarası Saklı albümü ile müzik kariyerine adımını atmıştı.

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Hülya Avşar sahneye bornozla çıktı! “Giyinmeye fırsat bulamadım”

Şarkıcılık hayatında oldukça başarılı olan sanatçı 2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görüldü.

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Hülya Avşar sahneye bornozla çıktı! “Giyinmeye fırsat bulamadım”

Başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Avşar bornozla sahneye çıktığı anları sosyal medyadan paylaşınca olay oldu.