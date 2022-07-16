Hülya Avşar sahneye bornozla çıktı! “Giyinmeye fırsat bulamadım”

Her dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hülya Avşar son olarak sahne kostümüyle dikkat çekti. Yaz aylarında yoğun konser maratonuna giren şarkıcı, sahneye bornozla çıktı. O anları sosyal medyadan paylaşan Avşar, "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Avşar'ın o halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.