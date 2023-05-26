Perşembe’nin galibi: Aldatmak

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Aldatmak otuz ikinci bölümü ile Tüm Kişiler'de %5,56 reyting ve %14,78 izlenme payı AB'de %4,31 reyting ve %12,22 izlenme payı 20+ABC1'de %5,11 reyting ve %13,00 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.