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Oğulcan Engin tarafından aldatılan Miray Daner’den manidar paylaşım

Oğulcan Engin ve Miray Daner'in iki yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Sosyal medyada sık sık mutluluk pozlarını paylaşan ikilinin ihanet nedeniyle yollarını ayırdığı ileri sürüldü. Engin'in Levent'teki evinden eşyalarını toplayan güzel oyuncunun evdeki bazı eşyaları kırıp intikamını aldığı ileri sürüldü. Son olarak Miray Daner'den manidar bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 26.05.2023 15:57
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Oğulcan Engin tarafından aldatılan Miray Daner’den manidar paylaşım

Araları bir süredir bozuk olan Miray Daner ile Oğulcan Engin, kısa süre aşklarını noktaladı. İkili arasındaki ilk kriz, geçtiğimiz aylarda patlak vermişti.

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Oğulcan Engin tarafından aldatılan Miray Daner’den manidar paylaşım

Dedikoduya göre, güzel oyuncuya eski sevgilisinden gelen cep telefonu mesajını gören Engin, küplere binmişti.

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Oğulcan Engin tarafından aldatılan Miray Daner’den manidar paylaşım

Genç çift, bu olayın ardından birkaç kere beraber görüntülense de ilişki, hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

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Oğulcan Engin tarafından aldatılan Miray Daner’den manidar paylaşım

ÖFKESİNE YENİK DÜŞTÜ

Miray Daner, geçtiğimiz günlerde de Oğulcan Engin'in Etiler'deki bir mekanda başka bir güzelle kendisine ihanet ettiğini duymuştu.

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Oğulcan Engin tarafından aldatılan Miray Daner’den manidar paylaşım

Aşkı hemen bitiren Daner, geçtiğimiz günlerde de Engin'in Levent'teki lüks rezidans dairesinden özel eşyalarını almıştı. Ancak iddiaya göre öfkesine engel olamayan güzel oyuncu, bu sırada da evdeki bazı eşyaları kırıp ufak çaplı bir hasar yaratmıştı.