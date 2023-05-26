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Oğulcan Engin tarafından aldatılan Miray Daner’den manidar paylaşım
Oğulcan Engin ve Miray Daner'in iki yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Sosyal medyada sık sık mutluluk pozlarını paylaşan ikilinin ihanet nedeniyle yollarını ayırdığı ileri sürüldü. Engin'in Levent'teki evinden eşyalarını toplayan güzel oyuncunun evdeki bazı eşyaları kırıp intikamını aldığı ileri sürüldü. Son olarak Miray Daner'den manidar bir paylaşım geldi.