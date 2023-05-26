Oğulcan Engin tarafından aldatılan Miray Daner’den manidar paylaşım

Aşkı hemen bitiren Daner, geçtiğimiz günlerde de Engin'in Levent'teki lüks rezidans dairesinden özel eşyalarını almıştı. Ancak iddiaya göre öfkesine engel olamayan güzel oyuncu, bu sırada da evdeki bazı eşyaları kırıp ufak çaplı bir hasar yaratmıştı.