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Özcan Deniz ve Samar Dadgar aşkında şok iddia! O gerçek ağızları açık bıraktı: "Bu takıntı..."
Feyza Aktan ile olaylı şekilde ayrılan Özcan Deniz geçtiğimiz aylarda Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. Gözde çiftle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Özcan Deniz ve Samar Dadgar aşkının Feyza Aktan'dan önce başladığı ileri sürüldü! Özcan Deniz'le ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 12:47Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 12:47