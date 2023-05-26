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Haberler Galeri Özcan Deniz ve Samar Dadgar aşkında şok iddia! O gerçek ağızları açık bıraktı: "Bu takıntı..."

Özcan Deniz ve Samar Dadgar aşkında şok iddia! O gerçek ağızları açık bıraktı: "Bu takıntı..."

Feyza Aktan ile olaylı şekilde ayrılan Özcan Deniz geçtiğimiz aylarda Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. Gözde çiftle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Özcan Deniz ve Samar Dadgar aşkının Feyza Aktan'dan önce başladığı ileri sürüldü! Özcan Deniz'le ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 12:47
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Özcan Deniz ve Samar Dadgar aşkında şok iddia! O gerçek ağızları açık bıraktı: Bu takıntı...

Özcan Deniz, 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar aşkında şok iddia! O gerçek ağızları açık bıraktı: Bu takıntı...

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

20 Ocak'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ikili, sessiz sedasız dünyaevine girdi Deniz'in Zekeriyaköy'deki evinde gerçekleşen nikahına küçük bir arkadaş grubu da katıldı.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar aşkında şok iddia! O gerçek ağızları açık bıraktı: Bu takıntı...

Aşklarını zaman zaman sosyal medya hesabından da paylaşan çift hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar aşkında şok iddia! O gerçek ağızları açık bıraktı: Bu takıntı...

"BU AŞK DEĞİL TAKINTI..."

Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar aşkında şok iddia! O gerçek ağızları açık bıraktı: Bu takıntı...

Bir magazin programında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü Bircan Bali, Ebru Şancı Öztürk'ün ifşası ile şaşkına döndü, aynı programda "Bu aşk değil takıntı" yorumları yapıldı.