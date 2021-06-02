'Peri masalı'nda çatlak! Prens Harry ve Meghan Markle evliliği bitiyor mu?

ABD'ye yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle'nin 27.5 milyon dolarlık malikanelerinde çok da fazla huzur dolu bir hayat sürmediği, deyim yerindeyse birbirlerini yedikleri öne sürüldü. Bir diğer iddiaya göre, her ne kadar çift, bazı dijital yayın platformlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar yapmış olsa da bunlar da Markle'ın hayalleriyle tam örtüşmedi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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