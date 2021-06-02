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'Peri masalı'nda çatlak! Prens Harry ve Meghan Markle evliliği bitiyor mu?

ABD'ye yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle'nin 27.5 milyon dolarlık malikanelerinde çok da fazla huzur dolu bir hayat sürmediği, deyim yerindeyse birbirlerini yedikleri öne sürüldü. Bir diğer iddiaya göre, her ne kadar çift, bazı dijital yayın platformlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar yapmış olsa da bunlar da Markle'ın hayalleriyle tam örtüşmedi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 13:05
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'Peri masalı'nda çatlak! Prens Harry ve Meghan Markle evliliği bitiyor mu?

Oprah Winfrey ile yaptıkları röportaj sırasında, ailenin diğer üyeleriyle yaşadıkları zorlukları anlatırken de hep birbirlerine destek oldular.

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'Peri masalı'nda çatlak! Prens Harry ve Meghan Markle evliliği bitiyor mu?

Hayranları için aşkın vücut bulmuş hali olan Prens Harry ile Meghan Markle cephesinden inanılması güç, bir iddia geldi.

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'Peri masalı'nda çatlak! Prens Harry ve Meghan Markle evliliği bitiyor mu?

İngiliz ve Avustralya basınında yer alan bazı haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayatı, dışarıdan göründüğü kadar mutlu değil. Bu iddialara göre Harry ile Meghan, durmadan tartışıyorlar, kavga ediyorlar.

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'Peri masalı'nda çatlak! Prens Harry ve Meghan Markle evliliği bitiyor mu?

Harry ile Meghan'ın 27.5 milyon dolarlık malikanelerinde çok da fazla huzur dolu bir hayat sürmediği, deyim yerindeyse birbirlerini yedikleri öne sürüldü.

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'Peri masalı'nda çatlak! Prens Harry ve Meghan Markle evliliği bitiyor mu?

Bu durumun da çiftin iki yıllık evliliğinde bazı çatlaklara yol açtığı da basına yansıyan duyumlar arasında.