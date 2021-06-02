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Magazin gündemine bomba gibi düştü! Şeyma Subaşı hamile mi? 'Doğrusunu benden öğrenin...'

Evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı'nın hamile iddiaları magazin gündeminin başlıca konusu. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile mutlu bir birlikteliği olan 30 yaşındaki fenomen Şeyma Subaşı, gizemli pozlarla sosyal medyayı sallamayı devam ediyor. Peki Şeyma Subaşı hamile mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 12:29
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Magazin gündemine bomba gibi düştü! Şeyma Subaşı hamile mi? 'Doğrusunu benden öğrenin...'

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olup olmadığı, şu sıralar magazin gündeminin başlıca konusu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Magazin gündemine bomba gibi düştü! Şeyma Subaşı hamile mi? 'Doğrusunu benden öğrenin...'

Gizemli pozlarla sosyal medyayı sallayan 30 yaşındaki fenomen Şeyma Subaşı, bir açıklama yapmadığı için takipçileri de ikiye bölünmüş durumda!

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Magazin gündemine bomba gibi düştü! Şeyma Subaşı hamile mi? 'Doğrusunu benden öğrenin...'

Peki Şeyma Subaşı hamile mi? Günaydın yazarı Bülent Cankurt "Doğrusunu yine benden öğrenin" dedi ve Şeyma Subaşı'nın hamile haberlerine son noktayı koydu.

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Magazin gündemine bomba gibi düştü! Şeyma Subaşı hamile mi? 'Doğrusunu benden öğrenin...'

Doğrusunu yine benden öğrenin…

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Magazin gündemine bomba gibi düştü! Şeyma Subaşı hamile mi? 'Doğrusunu benden öğrenin...'

Hamile diyenler kazandı! Evet, Şeyma Subaşı hamile; hem de üç aylık.