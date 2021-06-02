Magazin gündemine bomba gibi düştü! Şeyma Subaşı hamile mi? 'Doğrusunu benden öğrenin...'

Evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı'nın hamile iddiaları magazin gündeminin başlıca konusu. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile mutlu bir birlikteliği olan 30 yaşındaki fenomen Şeyma Subaşı, gizemli pozlarla sosyal medyayı sallamayı devam ediyor. Peki Şeyma Subaşı hamile mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 12:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL