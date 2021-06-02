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Yargıtay'dan Metin Şentürk'ü üzen karar! Eski eşine faiziyle ödeme yapacak

Yargıtay, yerel mahkeme tarafından eski eşi Fulya Kalkavan'a 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağı ödemesine hükmedilen Metin Şentürk'ün itirazını reddetti. Fulya Kalkavan'ı haklı bulan Yargıtay, yerel mahkemece verilen bu kararı onadı. Mahkeme Şentürk'ün 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Fulya Kalkavan'a ödeme yapmasına karar verdi.

Giriş Tarihi: 02.06.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 13:22
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Yargıtay'dan Metin Şentürk'ü üzen karar! Eski eşine faiziyle ödeme yapacak

Yargıtay, yerel mahkeme tarafından eski eşi Fulya Kalkavan'a 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağı ödemesine hükmedilen Metin Şentürk'ün itirazını reddetti.

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Yargıtay'dan Metin Şentürk'ü üzen karar! Eski eşine faiziyle ödeme yapacak

Fulya Kalkavan'ı haklı bulan Yargıtay, yerel mahkemece verilen bu kararı onadı.

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Yargıtay'dan Metin Şentürk'ü üzen karar! Eski eşine faiziyle ödeme yapacak

Şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan, 2014 yılında mahkeme kararıyla boşandı.

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Yargıtay'dan Metin Şentürk'ü üzen karar! Eski eşine faiziyle ödeme yapacak

Mahkeme, Metin Şentürk'ün 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödemesini istedi.

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Yargıtay'dan Metin Şentürk'ü üzen karar! Eski eşine faiziyle ödeme yapacak

Hürriyet'in haberine göre; Şentürk, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay'a taşıdı.