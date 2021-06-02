Yargıtay'dan Metin Şentürk'ü üzen karar! Eski eşine faiziyle ödeme yapacak

Yargıtay, yerel mahkeme tarafından eski eşi Fulya Kalkavan'a 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağı ödemesine hükmedilen Metin Şentürk'ün itirazını reddetti. Fulya Kalkavan'ı haklı bulan Yargıtay, yerel mahkemece verilen bu kararı onadı. Mahkeme Şentürk'ün 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Fulya Kalkavan'a ödeme yapmasına karar verdi.

Giriş Tarihi: 02.06.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 13:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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