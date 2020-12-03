Pelin Öztekin: Yolda yürürken küfür yemeye başladım

Oyunculuğa ilk başladığı yıllarda 153 kilo olan Pelin Öztekin, 2014 yılında önemli bir karar vermiş ve mide küçültme ameliyatı olmuştu. 6 ayda 53 kilo veren Öztekin, daha sonra 25 kilo daha vererek bambaşka görünüme kavuştu. Bu süreçte yaşadıklarını anlatan Öztekin, oyunculukla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kilolu olan insanlara sempatik roller dışında şans verilmediğini söyleyen Öztekin kilo vermesinin ardından farklı rollerle izleyici karşısına çıkmaya başladı. Güzel oyuncu, "Birden sokakta yürürken küfür yiyen biri oldum, demek ki doğru yoldayım. Kendimi değiştirmeyi seviyorum." dedi.