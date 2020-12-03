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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Pelin Öztekin: Yolda yürürken küfür yemeye başladım
Oyunculuğa ilk başladığı yıllarda 153 kilo olan Pelin Öztekin, 2014 yılında önemli bir karar vermiş ve mide küçültme ameliyatı olmuştu. 6 ayda 53 kilo veren Öztekin, daha sonra 25 kilo daha vererek bambaşka görünüme kavuştu. Bu süreçte yaşadıklarını anlatan Öztekin, oyunculukla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kilolu olan insanlara sempatik roller dışında şans verilmediğini söyleyen Öztekin kilo vermesinin ardından farklı rollerle izleyici karşısına çıkmaya başladı. Güzel oyuncu,
"Birden sokakta yürürken küfür yiyen biri oldum, demek ki doğru yoldayım. Kendimi değiştirmeyi seviyorum." dedi. Giriş Tarihi: 03.12.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 09:52
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inen ve bu süreçte yaşadıklarını Günaydın'a anlatan Öztekin oyunculukla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Pelin Öztekin'in açıklamaları:
"Ne kadar tatlı ve sempatik de olsanız kiloluyken drama işlerinde nedense rol pek verilmiyor. Çünkü orada fettan olmanız lazım, günümüzde kostüm çok önemli, ona uygun giyinmeniz lazım.
Bence kilolu insanların da dizilerde başrol oynaması gerekiyor. 100 kilo olan insanın aşkına mı inanmıyoruz ya da çektiği acı mı inandırıcı gelmiyor?"
"Başrolün 50 kilo olup jönün çok yakışıklı olması gerekmiyor. Etrafımızda herkes acı çekiyor, aşık oluyor, evleniyor, boşanıyor. Bu görsel kısıtlamanın hoş olmadığını düşünüyorum."