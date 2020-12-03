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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Akasya Asıltürkmen estetik sonrası halini paylaştı!
Geçtiğimiz günlerde Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla estetik yaptırdığını itiraf eden Akasya Asıltürkmen, pişman olduğunu açıklamıştı. Göz kapağını kaldırma operasyonu olan Asıltürkmen, bandajlı halini paylaşarak çok acı çektiğini belirtmiş ve "Çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini, kalkışmazdım" notunu yazmıştı. Oyuncu bandajları çıktıktan sonraki halini paylaştı.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 09:21
Geçtiğimiz haftalarda göz kapağını kaldırtan Akasya Asıltürkmen, operasyonun ardından yüzünde bandajlarla bir fotoğrafını sosyal medyada yayınlamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "UZAYLI FİLTRESİ GİBİ"
Estetik yaptırdığı için pişman olduğunu söyleyen oyuncu, yüzündeki bandajların çıkmasının ardından şimdi de yeni haliyle bir video yayınladı.
Kendini uzaylılara benzeten Asıltürkmen, "Uzaylı filtresinden cute baby'e (sevimli bebek) geçerim inşallah" diyerek yeni halini ti'ye aldı.
ÇOK ACIDI
Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzü bandajlı bir karesini Instagram'da paylaştı. Oyuncu, çok acı çektiğini söyledi.
Operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram'dan takipçileriyle de paylaşan oyuncu, ağrılarından bahsetti. Yüzünde bandajlarla bir karesini yayınlayan Asıltürkmen, "Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım" dedi.