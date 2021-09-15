15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pelin Öztekin çıldırdı! Mesajları tek tek ifşaladı

Pelin Öztekin çıldırdı! Mesajları tek tek ifşaladı

2014 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından bambaşka biri olan Pelin Öztekin, yaz aylarında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Kısa süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden güzel oyuncu, gelen mesaj sonrası çılgına döndü. Bir takipçisinden kendisine gelen cinsel içerikli mesajlar yüzünden isyan eden Öztekin, "Sapıklığında boğul" diyerek ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 17:11
  • 1
  • 6
Pelin Öztekin çıldırdı! Mesajları tek tek ifşaladı

Oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken ciddi bir karar alarak mide küçültme ameliyatı olmuş, 6 ayda 53 kiloya kadar gelmişti. Yaz sezonunda paylaştığı tatil fotoğraflarıyla da ilgi odağı olan Öztekin, adından sık sık söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Pelin Öztekin çıldırdı! Mesajları tek tek ifşaladı

Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybıyla zor günler geçiren Pelin Öztekin'in başı bu aralar, bazı takipçileri yüzünden dertte.

  • 3
  • 6
Pelin Öztekin çıldırdı! Mesajları tek tek ifşaladı

Bir takipçisinden gelen cinsel içerikli mesajlara daha fazla sessiz kalamayan oyuncu, sosyal medya hesabından gelen mesajı ifşa etti.

  • 4
  • 6
Pelin Öztekin çıldırdı! Mesajları tek tek ifşaladı

"SAPIKLIĞINDA BOĞUL"

Bir erkek takipçisinin her fotoğrafına cinsel içerikli mesaj atmasına sinirlenen Pelin Öztekin mesajları "Sapıklığında boğul" diyerek Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

  • 5
  • 6
Pelin Öztekin çıldırdı! Mesajları tek tek ifşaladı

Öztekin, sinirlerine hakim olamayarak "Bir bitmeniz" diye isyan etti.