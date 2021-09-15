Pelin Öztekin çıldırdı! Mesajları tek tek ifşaladı

2014 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından bambaşka biri olan Pelin Öztekin, yaz aylarında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Kısa süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden güzel oyuncu, gelen mesaj sonrası çılgına döndü. Bir takipçisinden kendisine gelen cinsel içerikli mesajlar yüzünden isyan eden Öztekin, "Sapıklığında boğul" diyerek ateş püskürdü.