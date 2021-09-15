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Kemal Doğulu: “Scarlett Johansson’la kanka olacaktım”

Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına konuk olan Kemal Doğulu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. 2017 yılında geçirdiği kaza sonrası yaşadıklarını ve babası öldükten sonra neden reddimiras yaptıklarını açıkladı. Bir dönem Amerika'ya gitme kararı aldığını söyleyen ünlü isim, "Scarlett Johansson'la kanka olacaktım" dedi. İşte Kemal Doğulu'nun o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 15.09.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 16:16
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Kemal Doğulu: “Scarlett Johansson’la kanka olacaktım”

Kemal Doğulu YouTube'da yayınlanan Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. 'Hayatta hiç zengin olmak gibi bir derdim olmadı, sadece aileme bakayım derdindeydim' diyen ünlü isim merak edilenlerini anlattı.

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Kemal Doğulu: “Scarlett Johansson’la kanka olacaktım”

İşte Kemal Doğulu'nun açıklamalarından satır başları…

"Çocuklara küçükken sorarlar, 'ne olmak istiyorsun? Kimi polis, kimi doktor istiyorum' der. Ben 'kuaför olacağım' derdim hep. Sonra kız kardeşim oldu, onun üzerinde geliştirdim kendimi. Amerika'ya gidecektim."

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Kemal Doğulu: “Scarlett Johansson’la kanka olacaktım”

"SCARLETT JOHANSSON'LA KANKA OLACAKTIM"

"Vize işlemleri sırasında vazgeçtim. İstanbul'da kaldım. Eğer babamı dinleyip Amerika'ya gitseydim şu an Scarlett Johansson'la kankaydım. İlla ben bir şey olurdum, bastırılamaz bir içgüdü var içimde. Burada olmaktan da mutluyum."

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Kemal Doğulu: “Scarlett Johansson’la kanka olacaktım”

Bir dönem kardeşleriyle birlikte reddimiras başvurusunda bulunan Kemal Doğulu bunun nedenlerini anlattı; "Babam sağ olsun paranın ne demek olduğunu anlamıyordu, son dönemde. İki tane ünlü oğlu var, para geliyor bir şekilde… Anneme ve babama bizim tarafımızdan maaş bağlandı. Bu para bir süre sonra yetmemeye başlıyor, bizim bundan haberimiz yok."

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Kemal Doğulu: “Scarlett Johansson’la kanka olacaktım”

"BABAM NEW YORK'TA MÜLTECİ OLDU"

"Krediler alınmış etrafta borç yapılmış... Vefat edince ortaya çıkınca bizim hesaplarımız bloke edildi. Biz de reddimiras yaptık kardeşlerimle. Zaten bir mirası yoktu 'bir de borçlarını ödemeyelim' dedik. Babamın işle ilişkisi bozuk bir insandı. Bildim bileli hep geçici işlerde çalıştı, gemi işine girdi. New York'ta mülteci oldu."