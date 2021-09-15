Kemal Doğulu: “Scarlett Johansson’la kanka olacaktım”

Bir dönem kardeşleriyle birlikte reddimiras başvurusunda bulunan Kemal Doğulu bunun nedenlerini anlattı; "Babam sağ olsun paranın ne demek olduğunu anlamıyordu, son dönemde. İki tane ünlü oğlu var, para geliyor bir şekilde… Anneme ve babama bizim tarafımızdan maaş bağlandı. Bu para bir süre sonra yetmemeye başlıyor, bizim bundan haberimiz yok."

