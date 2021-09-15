15 Eylül 2021, Çarşamba
Kemal Doğulu: “Scarlett Johansson’la kanka olacaktım”
Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına konuk olan Kemal Doğulu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. 2017 yılında geçirdiği kaza sonrası yaşadıklarını ve babası öldükten sonra neden reddimiras yaptıklarını açıkladı. Bir dönem Amerika'ya gitme kararı aldığını söyleyen ünlü isim, "Scarlett Johansson'la kanka olacaktım" dedi. İşte Kemal Doğulu'nun o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 15.09.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 16:16
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