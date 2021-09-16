16 Eylül 2021, Perşembe
Cedi Osman’dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin’in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı
Bir yıldır aşk yaşayan Cedi Osman ve Ebru Şahin önceki gün baş başa Kapadokya tatiline çıktı. NBA yıldızı, Kapadokya'nın muhteşem manzarası eşliğinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlilik teklif etti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla güzel haberi duyurdu. Cedi Osman'ın sevgilisi için aldığı yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 16.09.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 09:16
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