Cedi Osman’dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin’in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı

TEKTAŞI 1 MİLYON TL

Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcu, sevgilisi için kesenin ağzını açtı.

Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtiliyor.