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Cedi Osman’dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin’in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı

Bir yıldır aşk yaşayan Cedi Osman ve Ebru Şahin önceki gün baş başa Kapadokya tatiline çıktı. NBA yıldızı, Kapadokya'nın muhteşem manzarası eşliğinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlilik teklif etti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla güzel haberi duyurdu. Cedi Osman'ın sevgilisi için aldığı yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 09:16
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Cedi Osman’dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin’in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı

Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman evlenme kararı aldı.

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Cedi Osman’dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin’in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı

ÖZEL JET KİRALADI

Cedi Osman, pazartesi günü Ebru Şahin'e sürpriz yaptı ve özel jet kiralayarak, sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitti. Milli basketbolcu, dün de ünlü oyuncuya evlilik teklifinde bulundu.

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Cedi Osman’dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin’in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Cedi Osman ve Ebru Şahin mutluluklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çifte pek çok ünlü isimden de tebrik mesajları yağdı.

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Cedi Osman’dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin’in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı

TEKTAŞI 1 MİLYON TL

Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcu, sevgilisi için kesenin ağzını açtı.
Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtiliyor.

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Cedi Osman’dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin’in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı

"ALDIĞIMIZ TAT AYNI"

Ebru Şahin, ilişkisi hakkında, "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik...