Pelin Karahan’ın Muhteşem Yüzyıl itirafı gündem oldu

Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili açıklamasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, dizide rol aldığı dönemde eski eşi Erdinç Bekiroğlu ile yaşadığı sorunları ve kariyerine dair dikkat çeken anılarını paylaştı.

Pelin Karahan, televizyon dünyasında geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Kavak Yelleri dizisinin ardından Muhteşem Yüzyıl ile kariyerinde önemli bir adım attı. Dizide canlandırdığı Mihrimah Sultan karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu, yıllar sonra bu rolün hayatındaki etkisini anlattı.

Mihrimah Sultan karakteri, Karahan için yalnızca mesleki açıdan değil, özel hayatında yaşadığı değişimler bakımından da ayrı bir anlam taşıdı.

PELİN KARAHAN'IN İLK EVLİLİĞİ BARSELONA'DA GERÇEKLEŞTİ Pelin Karahan, pilates ve fitness eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile 2010 yılında, spor yaptığı salonda tanıştı. Kısa sürede başlayan ilişkileri evlilik kararıyla sonuçlandı. Çift, 3 Ekim 2011'de ailelerine haber vermeden İspanya'nın Barselona kentinde evlendi. Nikâh törenine yalnızca ikisinin katıldığı öğrenildi. Karahan, daha önce yaptığı açıklamalarda gelinliğini kendisinin giydiğini, duvağını ise eşinin taktığını anlatmıştı.

Oyuncu, o dönemde verdiği röportajlarda Bekiroğlu'nun hayata bakışından ve prensiplerinden etkilendiğini dile getiriyor, aile kurmak için doğru kişiyi bulduğuna inandığını ifade ediyordu. İKİ YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ Büyük bir aşkla başlayan evlilik, 19 Kasım 2013'te görülen duruşmayla sona erdi. Ancak Karahan'ın ilk evliliğine ilişkin yıllar sonra yaptığı açıklama, ayrılık sürecinin kariyeriyle nasıl kesiştiğini de ortaya koydu.