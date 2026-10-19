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Pelin Karahan’ın Muhteşem Yüzyıl itirafı gündem oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili açıklamasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, dizide rol aldığı dönemde eski eşi Erdinç Bekiroğlu ile yaşadığı sorunları ve kariyerine dair dikkat çeken anılarını paylaştı.

Pelin Karahan’ın Muhteşem Yüzyıl itirafı gündem oldu 1

Pelin Karahan, televizyon dünyasında geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Kavak Yelleri dizisinin ardından Muhteşem Yüzyıl ile kariyerinde önemli bir adım attı. Dizide canlandırdığı Mihrimah Sultan karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu, yıllar sonra bu rolün hayatındaki etkisini anlattı.

Pelin Karahan’ın Muhteşem Yüzyıl itirafı gündem oldu 2

Mihrimah Sultan karakteri, Karahan için yalnızca mesleki açıdan değil, özel hayatında yaşadığı değişimler bakımından da ayrı bir anlam taşıdı.

Pelin Karahan’ın Muhteşem Yüzyıl itirafı gündem oldu 3

PELİN KARAHAN'IN İLK EVLİLİĞİ BARSELONA'DA GERÇEKLEŞTİ

Pelin Karahan, pilates ve fitness eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile 2010 yılında, spor yaptığı salonda tanıştı. Kısa sürede başlayan ilişkileri evlilik kararıyla sonuçlandı.

Çift, 3 Ekim 2011'de ailelerine haber vermeden İspanya'nın Barselona kentinde evlendi. Nikâh törenine yalnızca ikisinin katıldığı öğrenildi. Karahan, daha önce yaptığı açıklamalarda gelinliğini kendisinin giydiğini, duvağını ise eşinin taktığını anlatmıştı.

Pelin Karahan’ın Muhteşem Yüzyıl itirafı gündem oldu 4

Oyuncu, o dönemde verdiği röportajlarda Bekiroğlu'nun hayata bakışından ve prensiplerinden etkilendiğini dile getiriyor, aile kurmak için doğru kişiyi bulduğuna inandığını ifade ediyordu.

İKİ YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Büyük bir aşkla başlayan evlilik, 19 Kasım 2013'te görülen duruşmayla sona erdi. Ancak Karahan'ın ilk evliliğine ilişkin yıllar sonra yaptığı açıklama, ayrılık sürecinin kariyeriyle nasıl kesiştiğini de ortaya koydu.

Pelin Karahan’ın Muhteşem Yüzyıl itirafı gündem oldu 5

MİHRİMAH SULTAN ROLÜNÜ İLK ETAPTA REDDETTİ

Pelin Karahan, yıllar sonra yaptığı açıklamada, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mihrimah Sultan rolünü ilk etapta reddettiğini söyledi. Oyuncunun anlattıklarına göre, o dönemki eşi Erdinç Bekiroğlu, projede yer almasını istemiyordu.

Pelin Karahan’ın Muhteşem Yüzyıl itirafı gündem oldu 6

"ONLAR OLMASAYDI O EVLİLİKTEN ÇIKAMAYACAKTIM"

Karahan, yaşadığı süreci şu sözlerle ifade etti:

"O zamanki eşim bu işi yapmamı istemiyordu. İkinci sezonun başında boşandım. Mesleğimi yaparak kendi olduğum yeri hatırladım. Onlar olmasaydı o evlilikten çıkamayacaktım."

Ünlü oyuncunun sözleri, mesleğine devam etmesinin kendisini yeniden keşfetmesinde ve hayatında yeni bir başlangıç yapmasında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Pelin Karahan’ın Muhteşem Yüzyıl itirafı gündem oldu 7

PELİN KARAHAN'IN İKİNCİ EVLİLİĞİ DE BİTTİ

Pelin Karahan, ilk evliliğinin ardından 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu oldu. 2026 yılında ise çiftin evliliği sona erdi.

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