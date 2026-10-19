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Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Usta oyuncunun yeğeni Gül Bakar, hayat arkadaşı Jülide Kural'a destek verirken Levent İnanır'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Bakar, Kadir İnanır'ın hastalık sürecinde yaşananlara yakından tanıklık ettiğini belirterek sanatçının hatırasına saygı duyulması çağrısında bulundu.

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi" 1

26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Eylül ayında görülmesi beklenen dava, tebligat engeli nedeniyle aralık ayına ertelenirken aile içindeki tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi" 2

İnanır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Dayımın irade sorunu vardı. Hukuki yollara başvuracağız." ifadelerini kullanmıştı. Sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın açıklamalarının ardından, ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar da sessizliğini bozarak yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi" 3

JÜLİDE KURAL'IN FEDAKÂRLIKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

İnanır'ın hastalık sürecinde yaşananlara yakından tanıklık ettiğini belirten Gül Bakar, açıklamasına şu sözlerle başladı:

"Kadir dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural'ın Kadir İnanır'a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakârlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır."

Kadir İnanır'ın yalnızca ailesi için değil, Türkiye için de çok değerli bir sanatçı ve insan olduğunu vurgulayan Bakar, usta oyuncunun yaşamı boyunca emeği, yeteneği, kişiliği ve ilkeleriyle halkın gönlünde saygın bir yer edindiğini ifade etti.

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi" 4

"KADİR İNANIR'IN HATIRASININ GÖLGELENMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Levent İnanır'ın televizyon ve dijital mecralarda yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Gül Bakar, bazı aile bireylerinin gündemde kalma çabası içinde olduğunu öne sürdü. Gerçeklerle bağdaşmayan iddiaların araştırılmadan kamuoyuna aktarılmasını üzüntü ve öfkeyle karşıladığını belirten Bakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca ilmek ilmek inşa ettiği saygınlığının, kişiliğinin ve hatırasının asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmiyorum. Üstelik bütün bu iddiaların, artık kendisini savunma imkânı bulunmayan bir insanın ardından dile getirilmesi ayrıca düşündürücüdür."

İnanır'ın yaşamı boyunca haksızlıklara karşı susmadığını, adaleti ve insan onurunu savunduğunu hatırlatan Bakar, sanatçının vefatının ardından gerçek dışı iddialarla tartışma konusu yapılmasını kabul etmediğini dile getirdi.

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi" 5

"AİLE TARTIŞMASININ TARAFI DEĞİL, HAKİKATİN YANINDAYIM"

Açıklamasında aile içindeki tartışmaların tarafı olmak istemediğini vurgulayan Gül Bakar, yaşananların yakın tanığı olarak bildiklerini inkâr etmeyeceğini söyledi.

"Ben Kadir İnanır'ın yeğeniyim. Ama her şeyden önce, onun hastalık sürecinde yaşananların yakın tanığıyım. Gördüklerimi, bildiklerimi ve yaşadıklarımı inkâr etmemi kimse beklemesin. Bugün konuşuyorsam, bunun nedeni bir aile tartışmasının tarafı olmak değil, hakikatin yanında durma sorumluluğumdur." diyen Bakar, İnanır'ın adının kişisel hesaplaşmaların, çıkar ilişkilerinin ve gündemde kalma çabalarının malzemesi hâline getirilmesine karşı çıktı.

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi" 6

Sessiz kalmalarının söylenenleri kabul ettikleri anlamına gelmediğini belirten Gül Bakar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kadir İnanır'ın hatırasına saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Ben de onun yeğeni ve yaşananların tanığı olarak bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceğim."

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi" 7

Öte yandan vasiyet konusunda konuşmak istemediğini dile getiren Jülide Kural da "Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun, ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu." demişti.

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi" 8

Merhum oyuncunun bir vasiyet hazırladığını ve buna saygı duyulması gerektiğini belirten Kural, "Kadir'e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim." derken İnanır'ın mezarını da kendisinin yaptırdığını açıklamıştı.

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi" 9

LEVENT İNANIR NELER SÖYLEMİŞTİ?

Daha önce Kadir İnanır'ın irade sorunu yaşadığını söyleyen Levent İnanır, Esra Ezmeci'nin programında bu sözlerinin farklı yorumlandığını belirtmişti.

Levent İnanır, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lafımı cımbızlayıp içinden alıyorlar. Ben 'Kadir dayımın irade sorunu var' derken tıbbi bir durumdan bahsediyordum; bu bir hafıza kaybı veya akıl sağlığı kaybı değildi. Çok ağır ilaçlar ve antidepresanlar kullanıyordu. Dev gibi bir adam olarak tekerlekli sandalyeye mahkûm kalmayı hazmedemiyordu; bu yüzden yoğun stres yaşıyordu. Uyku problemleri nedeniyle de ek ilaçlar alıyordu. Bu durumun gitgellere yol açması son derece normal."

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi" 10

"VASİYETE İNANMIYORUM, BU İŞİN İÇİNDE BİR İŞ VAR"

Kadir İnanır'ın hayattayken kendisine mal varlığının yönetimiyle ilgili bir teklifte bulunduğunu ileri süren Levent İnanır, vasiyete inanmadığını ifade etmişti.

Hastanede dayısıyla arasında geçtiğini söylediği bir konuşmayı da aktaran Levent İnanır, şöyle konuşmuştu:

"Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma, 'Allah gecinden versin, sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?' diye sordum. Kadir dayım da 'Vekâletim sende' dedi. Ben kabul etmeyince buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu işin içinde bir iş var."

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi" 11

"5 MİLYON DOLARLIK MİRASTAN BANA BİR KALEM BİLE BIRAKMAMIŞ"

Levent İnanır, Kadir İnanır'ın birikimlerinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğunu öne sürerek vasiyette kendisine herhangi bir mal varlığı bırakılmadığını söylemişti.

İnanır, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dayımın birikimleri 5 milyon dolar civarı. Hastaneye ödenen paralar küçük kalır. Bir kalem bile bırakmamış... Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki, onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil."

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi" 12

"İYİ BAKILMADI, NORMAL BİR ÖLÜM DEĞİL"

Levent İnanır, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"İyi bakıldığını düşünmüyorum. Benim 2025'te hastanede çektiğim görüntüler var; fizyoterapist eşliğinde koşuyor, seri adımlar atıyordu. Bir yıl sonra hastaneye geliyor ve zatürreden kaybediyoruz. Ben bu ölümü kabul etmiyorum, bu normal bir ölüm değil."

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