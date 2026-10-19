Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar konuştu: "Keşke hayattayken söyleyebilselerdi"
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Usta oyuncunun yeğeni Gül Bakar, hayat arkadaşı Jülide Kural'a destek verirken Levent İnanır'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Bakar, Kadir İnanır'ın hastalık sürecinde yaşananlara yakından tanıklık ettiğini belirterek sanatçının hatırasına saygı duyulması çağrısında bulundu.
26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Eylül ayında görülmesi beklenen dava, tebligat engeli nedeniyle aralık ayına ertelenirken aile içindeki tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.
İnanır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Dayımın irade sorunu vardı. Hukuki yollara başvuracağız." ifadelerini kullanmıştı. Sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın açıklamalarının ardından, ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar da sessizliğini bozarak yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
JÜLİDE KURAL'IN FEDAKÂRLIKLARINA DİKKAT ÇEKTİ
İnanır'ın hastalık sürecinde yaşananlara yakından tanıklık ettiğini belirten Gül Bakar, açıklamasına şu sözlerle başladı:
"Kadir dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural'ın Kadir İnanır'a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakârlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır."
Kadir İnanır'ın yalnızca ailesi için değil, Türkiye için de çok değerli bir sanatçı ve insan olduğunu vurgulayan Bakar, usta oyuncunun yaşamı boyunca emeği, yeteneği, kişiliği ve ilkeleriyle halkın gönlünde saygın bir yer edindiğini ifade etti.
"KADİR İNANIR'IN HATIRASININ GÖLGELENMESİNİ KABUL ETMİYORUM"
Levent İnanır'ın televizyon ve dijital mecralarda yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Gül Bakar, bazı aile bireylerinin gündemde kalma çabası içinde olduğunu öne sürdü. Gerçeklerle bağdaşmayan iddiaların araştırılmadan kamuoyuna aktarılmasını üzüntü ve öfkeyle karşıladığını belirten Bakar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca ilmek ilmek inşa ettiği saygınlığının, kişiliğinin ve hatırasının asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmiyorum. Üstelik bütün bu iddiaların, artık kendisini savunma imkânı bulunmayan bir insanın ardından dile getirilmesi ayrıca düşündürücüdür."
İnanır'ın yaşamı boyunca haksızlıklara karşı susmadığını, adaleti ve insan onurunu savunduğunu hatırlatan Bakar, sanatçının vefatının ardından gerçek dışı iddialarla tartışma konusu yapılmasını kabul etmediğini dile getirdi.
"AİLE TARTIŞMASININ TARAFI DEĞİL, HAKİKATİN YANINDAYIM"
Açıklamasında aile içindeki tartışmaların tarafı olmak istemediğini vurgulayan Gül Bakar, yaşananların yakın tanığı olarak bildiklerini inkâr etmeyeceğini söyledi.
"Ben Kadir İnanır'ın yeğeniyim. Ama her şeyden önce, onun hastalık sürecinde yaşananların yakın tanığıyım. Gördüklerimi, bildiklerimi ve yaşadıklarımı inkâr etmemi kimse beklemesin. Bugün konuşuyorsam, bunun nedeni bir aile tartışmasının tarafı olmak değil, hakikatin yanında durma sorumluluğumdur." diyen Bakar, İnanır'ın adının kişisel hesaplaşmaların, çıkar ilişkilerinin ve gündemde kalma çabalarının malzemesi hâline getirilmesine karşı çıktı.