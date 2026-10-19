"VASİYETE İNANMIYORUM, BU İŞİN İÇİNDE BİR İŞ VAR"

Kadir İnanır'ın hayattayken kendisine mal varlığının yönetimiyle ilgili bir teklifte bulunduğunu ileri süren Levent İnanır, vasiyete inanmadığını ifade etmişti.

Hastanede dayısıyla arasında geçtiğini söylediği bir konuşmayı da aktaran Levent İnanır, şöyle konuşmuştu:

"Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma, 'Allah gecinden versin, sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?' diye sordum. Kadir dayım da 'Vekâletim sende' dedi. Ben kabul etmeyince buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu işin içinde bir iş var."