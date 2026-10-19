Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz kaza mı geçirdi? Korkutan paylaşım

Müge Anlı'nın programıyla tanınan Hamid Yorulmaz, sosyal medyada paylaştığı kaza görüntüsü ve "Her an her şey olabilir. Sizi seviyorum" notuyla sevenlerini endişelendirdi. Genç ismin evinden yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.

Müge Anlı'nın programıyla tanınan Hamid Yorulmaz, yaşam öyküsüyle milyonları duygulandırmıştı. Henüz 18 yaşında olan Hamid'in hayat hikâyesi, filmleri aratmayan olaylarla gündeme gelmişti. Üç yaşındayken annesi tarafından, babası olarak bildiği kişiye emanet edilen Hamid, gerçekleri 13 yaşında öğrendi.

Talasemi, halk arasında bilinen adıyla Akdeniz anemisi hastalığıyla mücadele eden genç, zorlu tedavi sürecinde babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını öğrendi. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından kendisini büyüten babaannesi ve dedesi tarafından da istenmediğini belirten Hamid, yalnız kaldı.

Hastalığı ilerleyen ve ilik nakline ihtiyaç duyan Hamid, biyolojik babasının bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Ancak sonrasında yaşananlar yeni gelişmeleri beraberinde getirdi. "Ölmek istemiyorum!" sözleriyle yardım isteyen Hamid'e annesi de sırt çevirdi.

ANNESİ TUTUKLANDI Hamid Yorulmaz'ın annesi Nihal Beyit, "çocuğun soybağını değiştirme", "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali", "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "tehdit" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.