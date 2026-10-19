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Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz kaza mı geçirdi? Korkutan paylaşım

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı'nın programıyla tanınan Hamid Yorulmaz, sosyal medyada paylaştığı kaza görüntüsü ve "Her an her şey olabilir. Sizi seviyorum" notuyla sevenlerini endişelendirdi. Genç ismin evinden yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz kaza mı geçirdi? Korkutan paylaşım 1

Müge Anlı'nın programıyla tanınan Hamid Yorulmaz, yaşam öyküsüyle milyonları duygulandırmıştı. Henüz 18 yaşında olan Hamid'in hayat hikâyesi, filmleri aratmayan olaylarla gündeme gelmişti. Üç yaşındayken annesi tarafından, babası olarak bildiği kişiye emanet edilen Hamid, gerçekleri 13 yaşında öğrendi.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz kaza mı geçirdi? Korkutan paylaşım 2

Talasemi, halk arasında bilinen adıyla Akdeniz anemisi hastalığıyla mücadele eden genç, zorlu tedavi sürecinde babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını öğrendi. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından kendisini büyüten babaannesi ve dedesi tarafından da istenmediğini belirten Hamid, yalnız kaldı.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz kaza mı geçirdi? Korkutan paylaşım 3

Hastalığı ilerleyen ve ilik nakline ihtiyaç duyan Hamid, biyolojik babasının bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Ancak sonrasında yaşananlar yeni gelişmeleri beraberinde getirdi. "Ölmek istemiyorum!" sözleriyle yardım isteyen Hamid'e annesi de sırt çevirdi.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz kaza mı geçirdi? Korkutan paylaşım 4

ANNESİ TUTUKLANDI

Hamid Yorulmaz'ın annesi Nihal Beyit, "çocuğun soybağını değiştirme", "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali", "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "tehdit" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz kaza mı geçirdi? Korkutan paylaşım 5

GÖZLER DNA SONUCUNDA

Nihal Beyit'in emniyetteki ifadesinde, İzmir dışında yaşadığı belirtilen ve "Sakallı Hamid" olarak bilinen bir kişinin adını verdiği öğrenildi. Söz konusu kişinin de yayına bağlandığı ve olayla ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini ifade ettiği belirtildi.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz kaza mı geçirdi? Korkutan paylaşım 6

KAZA PAYLAŞIMI ENDİŞELENDİRDİ

Gözler DNA testi sonucuna çevrilmişken Hamid Yorulmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Genç isim, bir paylaşımının altına "Her an her şey olabilir. Sizi seviyorum" notunu düştü. Hamid'in trafik kazası geçirdiği yönündeki haberler ise sevenlerini endişelendirdi.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz kaza mı geçirdi? Korkutan paylaşım 7

Yorulmaz, bir başka paylaşımında evinden görüntülere de yer verdi. Genç ismin bu paylaşımı, sağlık durumuna ilişkin endişe duyan sevenlerini bir nebze olsun rahatlattı.

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