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Pelin Akil gelen mesajı ifşa etti! Yazılanlara isyan etti

Anıl Altan ile mutlu bir evliliği olan ve Alina ve Lina adında ikiz kızları olan Pelin Akil, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bu sabah Lina ile videosunu yayınlayan güzel oyuncu, gelen mesaj ifşa etti. Çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine yanıt veren güzel oyuncu, yazılanlara isyan etti.

Giriş Tarihi: 26.06.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 14:05
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Pelin Akil gelen mesajı ifşa etti! Yazılanlara isyan etti

Kendisinden dört yaş küçük meslektaşı Anıl Altan ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran Pelin Akil, üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına aldı.

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Pelin Akil gelen mesajı ifşa etti! Yazılanlara isyan etti

Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, kızlarıyla geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.

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Pelin Akil gelen mesajı ifşa etti! Yazılanlara isyan etti

LİNA İLE VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı diziden ayrılmasıyla soluğu ailesiyle tatilde alan Akil, son olarak kızlarından Lina ile yürürken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

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Pelin Akil gelen mesajı ifşa etti! Yazılanlara isyan etti

Kızını kucağında taşıyan ve onunla aynı hareketleri yapan güzel oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken; Pelin Akil, bunun video üzerine bir takipçisinin, kendisini ikizleri arasında ayrımcılık yapmakla suçlamasını ifşa etti.

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Pelin Akil gelen mesajı ifşa etti! Yazılanlara isyan etti

YORUMU İFŞA ETTİ

Akil, takipçisinden gelen "Bunu kucağından ne zaman indireceksin. Biraz da Alin'i kucağına al, garibim ana kucağını hissetsin" mesajını; "Yazık ya ne diyeyim böylelerine? Allah'ım karşılaştırma yarabbim" diye paylaştı.