Pelin Akil gelen mesajı ifşa etti! Yazılanlara isyan etti

Anıl Altan ile mutlu bir evliliği olan ve Alina ve Lina adında ikiz kızları olan Pelin Akil, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bu sabah Lina ile videosunu yayınlayan güzel oyuncu, gelen mesaj ifşa etti. Çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine yanıt veren güzel oyuncu, yazılanlara isyan etti.