Peaky Blinders hayranlarını üzen haber! Final yapıyor! Netflix Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz yıl "Black Day" adıyla duyurulan ancak pandemi nedeniyle ertelenen 6. sezon çekimleri başladı. Netflix platformunda seyirciyle buluşan dizinin 6. sezon ile final yapacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Netflix Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders final bölümü fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi hakkında son gelişmeler...