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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Peaky Blinders hayranlarını üzen haber! Final yapıyor! Netflix Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders hayranlarını üzen haber! Final yapıyor! Netflix Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz yıl "Black Day" adıyla duyurulan ancak pandemi nedeniyle ertelenen 6. sezon çekimleri başladı. Netflix platformunda seyirciyle buluşan dizinin 6. sezon ile final yapacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Netflix Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders final bölümü fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 11:20
Dünyaca popüler diziler arasında yer alan Peaky Blinders dizisinin merakla beklenen 6'ncı sezonu için çalışmalar başladı. Pandemi nedeniyle ertelenen çekimlerin geçtiğimiz günlerde başladığı öğrenildi. 2013 yılında yayın hayatına başlayan İngiliz dönem dizisi Peaky Blinders'ın sevinlerine üzücü haber geldi. Dizinin senaristliğini ve yaratıcılığını yapan Steven Knight, altıncı sezon ile dizinin ekranlara veda edeceğini açıkladı. Peki, Netflix Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders final sezonu fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Final sezonuyla ekranlara gelecek dizinin kesin olarak hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. İlerleyen günlerde yayınlanacak fragman ile final tarihinin duyurulması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ 1. Kara Salı Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar. 2. Kara Kediler Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır. 3. Strateji Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.