Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı! Hastalığı ortaya çıktı Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı! Hastalığı ortaya çıktı
Sefirin Kızı dizisindeki performansı ile adından söz ettiren Neslihan Atagül'den gelen haber hayranlarını üzdü. Hızla kilo kaybetmeye başlayan ve geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Atagül, 10 günlük rapor almıştı. Hastalığının ilerlemesi sonucu diziden ayrılma kararı aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atagül, diziye veda ettiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 19.01.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 10:58
Sefirin Kızı dizisinde rol alan Neslihan Atagül, sette rahatsızlanması sonrası 10 günlük rapor almıştı. Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Neslihan Atagül rahatsızlığı ile ilgili sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı. Atagül, Sefirin Kızı dizisinden hastalığı nedeniyle ayrılacağını duyurdu.
Atagül paylaşımında,
"Nare ile vedalaşıyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var." ifadesini kullandı.
İşte o paylaşım
Öte yandan Sefirin Kızı dizisinin resmi sosyal medya hesabından da Neslihan Atagül'le ilgili paylaşım yapıldı.