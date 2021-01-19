Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı! Hastalığı ortaya çıktı

Sefirin Kızı dizisindeki performansı ile adından söz ettiren Neslihan Atagül'den gelen haber hayranlarını üzdü. Hızla kilo kaybetmeye başlayan ve geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Atagül, 10 günlük rapor almıştı. Hastalığının ilerlemesi sonucu diziden ayrılma kararı aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atagül, diziye veda ettiğini duyurdu.