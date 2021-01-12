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Haberler Galeri Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?

Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk aylarında "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Peaky Blinders 6. sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Milyonlarca hayranı bulunan dizinin yeni bölümleri için araştırmalar sürüyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 12.01.2021 23:54
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Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bazı dizilerin yeni sezona başlaması ile birlikte Netflix platformunda ekranlara gelen Peaky Blinders dizisinin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulsa da koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimler ertelenmişti. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?

PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon tarihi henüz açıklanmadı. Yeni sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Tahminlere göre yeni sezonun 2021'nin ortalarına doğru çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin senaristi Steven Knight tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı duyuruldu.

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Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Kara Salı

Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.

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Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?

2. Kara Kediler

Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır..