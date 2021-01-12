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Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk aylarında "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Peaky Blinders 6. sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Milyonlarca hayranı bulunan dizinin yeni bölümleri için araştırmalar sürüyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2021 23:54
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Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
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Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
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Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
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Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
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Peaky Blinders hayranlarına müjde: Planlar alt üst olacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?