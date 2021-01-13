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Haberler Galeri Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle olay oldu!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle olay oldu!

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren 27 yaşındaki güzel oyuncu Melis Sezen performansıyla büyük beğeni toplarken güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyada milyonların yakından takip ettiği Melis Sezen'in makyajsız hali merak konusuydu. Güzel oyuncunun paylaştığı makyajsız fotoğrafı bu merakı giderdi. İşte Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 13.01.2021 05:12 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 05:18
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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle olay oldu!

Sadakatsiz dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Melis Sezen makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen ve diğer ünlü oyuncuların makyajsız halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle olay oldu!

Sinem Kobal

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle olay oldu!

Sinem Kobal

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle olay oldu!

Özge Gürel

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  • 92
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle olay oldu!

Özge Gürel