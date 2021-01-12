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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nda peş peşe ayrılık iddiası! Ünlü oyuncudan sonra... Masumlar Apartmanı'nda peş peşe ayrılık iddiası! Ünlü oyuncudan sonra...
Masumlar Apartmanı'nda peş peşe ayrılık iddiası! TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, Salı akşamları sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziye sonradan dahil olan Tansel Öngel'in ayrılacağı iddiası hayranlarını üzdü. Masumlar Apartmanı son bölümde; Safiye'nin gerçekleri öğrendiği anlarda yere düştüğü gözlenen Naci'ye ne olacağı merak ediliyor. Şimdi gözler Naci'nin akıbetinde. Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddiaları gündemin ilk sırasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 12.01.2021 23:22 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 23:22
Masumlar Apartmanı'nda peş peşe ayrılık iddiası! Ünlü oyuncudan sonra bir iddia daha. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Han ve İnci evliliği artık tamamen gün yüzüne çıkarken Naci'nin yere düşme anı şoke ediyor. Naci ile ilk defa sohbetini görenler ekran başında pür dikkat kesildi. Dizinin Naci'si Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddiası yeni bölümde yanıt bulacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR MASUMLAR APARTMANI'NIN NACİ'Sİ TANSEL ÖNGEL DİZİDEN AYRILDI MI?
Masumlar Apartmanı Naci öldü mü sorusunun yanıtı araştırılırken dizide Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in henüz diziden ayrılacağı netlik kazanmadı
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye'nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar.
Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi zaptedemeyince Han'dan yardım isterler. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.
MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLDÜ MÜ?
Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragmanında Safiye'nin Naci'ye sinirle 'Seni istemiyorum' demesi ve ardından Naci'nin ağlayarak yere yığılması herkesi meraklandırdı. İlerleyen bölümlerde Naci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak…