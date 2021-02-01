Peaky Blinders hayranları şokta: Final iddiası! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Peaky Blinders'ın yeni sezonu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Sevilen dizinin 6. sezon itibariyle final yapacağı iddiası üzerine hayranları büyük şok yaşadı. Geçtiğimiz yıl "Black Day" adıyla duyurulan ancak pandemi nedeniyle ertelenen 6. sezon çekimleri başladı. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?