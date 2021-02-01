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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Peaky Blinders hayranları şokta: Final iddiası! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders hayranları şokta: Final iddiası! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Peaky Blinders'ın yeni sezonu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Sevilen dizinin 6. sezon itibariyle final yapacağı iddiası üzerine hayranları büyük şok yaşadı. Geçtiğimiz yıl "Black Day" adıyla duyurulan ancak pandemi nedeniyle ertelenen 6. sezon çekimleri başladı. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2021 22:50 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 22:50
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Peaky Blinders'ın yeni sezonu beklenirken, final iddiası ortaya atıldı. 2013 yılında yayın hayatına başlayan İngiliz dönem dizisi Peaky Blinders'ın sevinlerine üzücü haber geldi. Dizinin senaristliğini ve yaratıcılığını yapan Steven Knight, altıncı sezon ile dizinin ekranlara veda edeceğini açıkladı. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Final sezonuyla ekranlara gelecek dizinin kesin olarak hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. İlerleyen günlerde yayınlanacak fragman ile final tarihinin duyurulması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ 1. Kara Salı
Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.
2. Kara Kediler
Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.
3. Strateji
Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.