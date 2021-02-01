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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın nereli çıktı! Saygın Soysal aslen... Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın nereli çıktı! Saygın Soysal aslen...
ATV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Maraşlı'da Savaş karakterini canlandıran Saygın Soysal sosyal medyada gündem oldu. Son oynadığı dizilerde Türkçesi ile dikkat çeken Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal'ın aslen nereli olduğu merak edildi. Peki ünlü oyuncu aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 17:35 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 17:35
ATV'nin yeni dizisi Maraşlı senaryosu ve kaliteli oyuncu kadrosuyla kısa sürede reyting rekorlarını alt üst etti. Sevilen dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri de Savaş oldu. Maraşlı dizisinde Savaş'a hayat veren Saygın Soysal sosyal medyada gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başarılı oyuncunun Türkçesi herkesin aslen nereli olduğunu araştırmasına neden oldu. Peki Soysal aslen nereli?
Akrep dizisinde Ferda karakterini canlandıran Evrim Alasya, dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncu özel hayatıyla mercek altına alındı. Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya'nın memleketi merak konusu oldu. Peki Evrim Alasya nereli? İşte ünlülerin memleketleri...
Büşra Develi - İzmit
Şükrü Özyıldız – İzmir