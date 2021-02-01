Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın nereli çıktı! Saygın Soysal aslen...

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı senaryosu ve kaliteli oyuncu kadrosuyla kısa sürede reyting rekorlarını alt üst etti. Sevilen dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri de Savaş oldu. Maraşlı dizisinde Savaş'a hayat veren Saygın Soysal sosyal medyada gündem oldu.