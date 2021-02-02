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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi Duygu Aycan ve Oğuz Bay alışveriş merkezinde ortalığı karıştırdı! Rezalet çıkardılar Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi Duygu Aycan ve Oğuz Bay alışveriş merkezinde ortalığı karıştırdı! Rezalet çıkardılar
Sosyal medya fenomenler Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay gittikleri alışveriş merkezinde rezalet çıkardı. Koronavirüs kurallarına uymayıp maskesiz çekim yapan isimler, güvenliğin uyarılarını dikkate almayıp tartışma çıkardı. Çıkan tartışma bir süre sonra küfürleşmeye ardından da kavgaya dönüştü.
Giriş Tarihi: 02.02.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 09:52
Sosyal medyada çektikleri içeriklerle ünlenen üç fenomen Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Üç arkadaş, burada sosyal medya platformları için video çekmeye başladı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi, üçlüyü maskelerini takmaları konusunda uyardı. Çıkan tartışma bir süre sonra küfürleşmeye ardından da kavgaya dönüştü.
EL KOL HAREKETİ
Kavga sonrası taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılık, alışveriş merkezinde bulunan kameraların incelenmesine karar verdi.
Görüntülerde Oğuz Bay'ın el, kol hareketleri yaparak güvenlik görevlisini ittiği, çevredekilerin onu sakinleştirmeye çalıştığı, güvenlik görevlisinin de Oğuz Bay'ı etkisiz hale getirmek için elleriyle kafasını sıkıştırdığı tespit edildi. Savcılık, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar için dava açma kararı aldı