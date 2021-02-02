Görüntülerde Oğuz Bay'ın el, kol hareketleri yaparak güvenlik görevlisini ittiği, çevredekilerin onu sakinleştirmeye çalıştığı, güvenlik görevlisinin de Oğuz Bay'ı etkisiz hale getirmek için elleriyle kafasını sıkıştırdığı tespit edildi. Savcılık, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar için dava açma kararı aldı