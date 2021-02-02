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Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi Duygu Aycan ve Oğuz Bay alışveriş merkezinde ortalığı karıştırdı! Rezalet çıkardılar

Sosyal medya fenomenler Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay gittikleri alışveriş merkezinde rezalet çıkardı. Koronavirüs kurallarına uymayıp maskesiz çekim yapan isimler, güvenliğin uyarılarını dikkate almayıp tartışma çıkardı. Çıkan tartışma bir süre sonra küfürleşmeye ardından da kavgaya dönüştü.

Giriş Tarihi: 02.02.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 09:52
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Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi Duygu Aycan ve Oğuz Bay alışveriş merkezinde ortalığı karıştırdı! Rezalet çıkardılar

Sosyal medyada çektikleri içeriklerle ünlenen üç fenomen Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti.

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Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi Duygu Aycan ve Oğuz Bay alışveriş merkezinde ortalığı karıştırdı! Rezalet çıkardılar

Üç arkadaş, burada sosyal medya platformları için video çekmeye başladı.

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Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi Duygu Aycan ve Oğuz Bay alışveriş merkezinde ortalığı karıştırdı! Rezalet çıkardılar

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi, üçlüyü maskelerini takmaları konusunda uyardı. Çıkan tartışma bir süre sonra küfürleşmeye ardından da kavgaya dönüştü.

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Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi Duygu Aycan ve Oğuz Bay alışveriş merkezinde ortalığı karıştırdı! Rezalet çıkardılar

EL KOL HAREKETİ

Kavga sonrası taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılık, alışveriş merkezinde bulunan kameraların incelenmesine karar verdi.

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Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi Duygu Aycan ve Oğuz Bay alışveriş merkezinde ortalığı karıştırdı! Rezalet çıkardılar

Görüntülerde Oğuz Bay'ın el, kol hareketleri yaparak güvenlik görevlisini ittiği, çevredekilerin onu sakinleştirmeye çalıştığı, güvenlik görevlisinin de Oğuz Bay'ı etkisiz hale getirmek için elleriyle kafasını sıkıştırdığı tespit edildi. Savcılık, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar için dava açma kararı aldı