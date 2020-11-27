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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix açıkladı mı? Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix açıkladı mı?
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan dizi, ilk 5 sezonuyla reytinglere damga vurmuştu. Pandemi nedeniyle daha önce ertelenen dizinin çekimleri geçtiğimiz ay yeniden başlamıştı. Oyuncular sosyal medyada yeni sezon paylaşımlarını sürdürüyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 27.11.2020 23:24 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 23:27
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk aylarında "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenn Peaky Blinders 6. sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix açıkladı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN?
Peaky Blinders dizisinin 6. sezon tarihi henüz açıklanmadı. Yeni sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Tahminlere göre yeni sezonun 2021'nin ortalarına doğru çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Dizinin senaristi Steven Knight tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı duyuruldu.
PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ 1. Kara Salı
Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.
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2. Kara Kediler
Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır..