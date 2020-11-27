27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle diziye damga vurdu. Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın yıldızı Zafer Ergin Rıza Baba karakteriyle büyük beğeni toplarken performansıyla gençlere taş çıkarttı. Yıllar önce çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının ilgi odağı oldu. İşte Zafer Ergin'in o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 17:56
  • 1
  • 124
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Yıllar önce çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının dikkatini çekti. İşte Zafer Ergin ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 124
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Damla Colbay

  • 3
  • 124
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Damla Colbay

  • 4
  • 124
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Damla Colbay

  • 5
  • 124
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

İdo Tatlıses