Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle diziye damga vurdu. Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın yıldızı Zafer Ergin Rıza Baba karakteriyle büyük beğeni toplarken performansıyla gençlere taş çıkarttı. Yıllar önce çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının ilgi odağı oldu. İşte Zafer Ergin'in o fotoğrafı...