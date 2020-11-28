Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunu açıkladı

MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU

Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Mehmet Ali inşallah daha da iyi olacak. Fizik tedavisi devam ediyor. Kendisini her hafta ziyaret ediyorum. İyileşip ekranlara döner mi bilmiyorum, önce iyice bir iyileşsin" ifadelerini kullandı.

