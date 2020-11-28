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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunu açıkladı Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunu açıkladı
Kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bir süre önce evinde tedavi görmeye başlamıştı. İbo Show'a konuk olmasıyla sevenlerini heyecanlandıran Erbil'in sağlık durumunu eski eşi Nergis Kumbasar açıkladı. Nişantaşı'nda görüntülenen Kumbasar, 63 yaşındaki şovmenin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 28.11.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 11:52
Nergis Kumbasar, yakında dijital bir platformda ekrana gelecek olan 'Sihirli Annem 2' dizisinde rol alacağını ve onun görüşmesinden geldiğini söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
57 yaşındaki oyuncu, "Az önce onun kıyafet provasını yaptık. Yıllar sonra yeni oyuncularla yola devam edecek. Kızım Yasmin (Erbil), 'Sihirli Annem'in hastasıydı. O zamanlar 'eve dönüp de dizi izleyelim' diye program bozardık" şeklinde konuştu.
MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU
Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Mehmet Ali inşallah daha da iyi olacak. Fizik tedavisi devam ediyor. Kendisini her hafta ziyaret ediyorum. İyileşip ekranlara döner mi bilmiyorum, önce iyice bir iyileşsin" ifadelerini kullandı.
İBO SHOW SÜRPRİZİ
Dokuz yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show'da izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. Erbil ile İbo'nun buluşmasından ilk fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düştü.
Evinde tedavisine devam eden 63 yaşındaki şovmenin ziyaretine gelen İbrahim Tatlıses, eski dostu ile 'İbo Show'un çekimlerini burada gerçekleştirdi.