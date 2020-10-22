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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Paylaşımlarıyla olay olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan aşk açıklaması geldi Paylaşımlarıyla olay olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan aşk açıklaması geldi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışmanın bitmesinin ardından birbirinden ayrılmamıştı. Samimi şekilde görüntülenen ikilinin peş peşe yaptığı paylaşımların ardından ikilinin aşk yaşadığı haberleri gündeme gelmişti. Barış Murat Yağcı, aşk haberlerine ilişkin ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 12:12
'Survivor 2020' boyunca yakın arkadaş olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın, yarışma sonrası birbirinden ayrılmamış ve samimi şekilde görüntülenmeleri aşk yaşadıkları haberlerini gündeme getirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan ilk isim Barış Murat Yağcı oldu.
Tamamen iş odaklı olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, aşk haberlerini kesin bir dille yalanladı.
Menajerinin sert olduğunu söyleyen Barış Murat Yağcı, "Biriyle görüntülenme işi tamamen kişinin kendi tercihi. Adının önünde 'birinin eski sevgilisi' takısının konulmasını istemem. Benim hiçbir zaman böyle bir beklentim olmadı" dedi.
Survivor Barış, "Biriyle görüntülenemiyorsam sevgilim yok demektir. Başımda böyle bir menajer olduktan sonra ilişki yaşamamın şansı yok. Böyle bir şeyin PR'a dökülmesi kadar mantıksız bir yaklaşım olamaz. Şu an iş odaklı olduğum için zaten bir kız arkadaşım yok. Olursa zamanla o da ortaya çıkar" şeklinde konuştu.