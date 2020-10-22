Paylaşımlarıyla olay olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan aşk açıklaması geldi

Survivor Barış, "Biriyle görüntülenemiyorsam sevgilim yok demektir. Başımda böyle bir menajer olduktan sonra ilişki yaşamamın şansı yok. Böyle bir şeyin PR'a dökülmesi kadar mantıksız bir yaklaşım olamaz. Şu an iş odaklı olduğum için zaten bir kız arkadaşım yok. Olursa zamanla o da ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

