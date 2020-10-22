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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Birce Akalay’dan tek kelimelik evlilik açıklaması! Fasih Saylan ile... Birce Akalay’dan tek kelimelik evlilik açıklaması! Fasih Saylan ile...
Önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Birce Akalay, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kısa süre önce Fasih Saylan ile aşk yaşamaya başlayan Akalay, evlilik sorusuna tek kelimelik cevap verdi.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 12:01
Can Tunalı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Birce Akalay kısa süre önce Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Akalay, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirlere "Arkadaşlar sokak ortasında konuşmak istemiyorum" dedi.
ÜÇÜNCÜ EVLİLİK YOK!
Muhabirlerin, "Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna Akalay tek kelimeyle, "Hayır" yanıtını verdikten sonra evinin yolunu tuttu.
Daha önce başından 2 evlilik geçen Birce Akalay'ın eski eşleri merak konusu oldu. İşte Birce Akalay başta olmak üzere ünlü isimlerin eski hayat arkadaşları…
OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN