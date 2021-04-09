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Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı!

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan İbo ile Güllüşah filminde Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali ile gerçek sosyal medyayı salladı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın oynadığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi hakkındaki o detay olay oldu. Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 06:13
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Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı!

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları. 1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim...

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Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı!

'Gazeteci Oya'ya hayat veren usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!

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Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı!

Geçtiğimiz günlerde 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni aldı.

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Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı!

Nişantaşı Kız Lisesinde okudu, Şişli Koleji'nden mezun oldu. Lisede okurken Tiyatro ile ilgilendi. Liseden sonra Konservatuar Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2 yıl okuduktan sonra tiyatro eğitimine Londra'da devam kararı alıp İngiltere'ye gitti.

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Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı!

1964 yılında İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evlendi. Deniz Türkali, Londra'da tiyatro eğitiminin yanında müzik çalışmalarını beraberinde gerçekleştirdi. Birçok ülkede konserler verdi. Türkiye'ye döndükten sonra bir sure Milliyet Yayınları'nda yayın danışmanlığı yaptı. Sinema ve TV filmlerinde oynadı. Film senaryoları yazdı. Film müziklerini seslendirdi. Tiyatronun yanı sıra kabare programlarında oynadı.