Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı!

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan İbo ile Güllüşah filminde Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali ile gerçek sosyal medyayı salladı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın oynadığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi hakkındaki o detay olay oldu. Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.