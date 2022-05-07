Paylaşımıyla gündem olan Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasına yer alan Seda Bakan, son olarak Instagram'dan kızı Leyla ile birlikte yaptığı paylaşımla gündem oldu. İspanya'nın Barcelona kentinde tatil yapan güzel oyuncu, 2018 yılında fotoğraf çekildiği plajda yeniden poz verdi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez hamile olduğunu duyuran Bakan, "Neydim, ne oldum!" sözleriyle esprili bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni gelirken internet kullanıcıları Seda Bakan'ın eşini merak etti. İşte Seda Bakan'ın merak edilen eşi...