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Haberler Galeri Paylaşımıyla gündem olan Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı!

Paylaşımıyla gündem olan Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasına yer alan Seda Bakan, son olarak Instagram'dan kızı Leyla ile birlikte yaptığı paylaşımla gündem oldu. İspanya'nın Barcelona kentinde tatil yapan güzel oyuncu, 2018 yılında fotoğraf çekildiği plajda yeniden poz verdi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez hamile olduğunu duyuran Bakan, "Neydim, ne oldum!" sözleriyle esprili bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni gelirken internet kullanıcıları Seda Bakan'ın eşini merak etti. İşte Seda Bakan'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 07.05.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 13:14
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Paylaşımıyla gündem olan Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Seda Bakan, İspanya'nın Barcelona kentinde tatil yapıyor. 2018 yılında fotoğraf çekildiği plajda yeniden poz veren ünlü oyuncu, "Neydim, ne oldum!" sözleriyle esprili bir paylaşımda bulundu

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Paylaşımıyla gündem olan Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı!

36 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

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Paylaşımıyla gündem olan Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı!

Bakan, son olarak daha önce 2018'de bikinisiyle fotoğraf çekildiği plajda yeniden poz verdi. İki kareyi takipçileriyle paylaşan Seda Bakan, gönderisine "Neydim, ne oldum!' adlı çalışma." şeklinde esprili bir not düştü.

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Paylaşımıyla gündem olan Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı!

Bakan'ın, kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğraflarına; Burcu Kara ve Umut Kurt gibi ünlü isimler yorum yaptı. Bakan'ın paylaşımlarına yakın arkadaşı şarkıcı Hadise de "Sen hep güzelsin Seda'm..." yorumunda bulundu.

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Paylaşımıyla gündem olan Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasına yer alan Seda Bakan, paylaşımıyla sosyal medyayı sallarken eşi merak konusu oldu.