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Haberler Galeri Paylaşım geldi, heyecan arttı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Paylaşım geldi, heyecan arttı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları tüm gelişmelerin ardından Netflix tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Dizinin oyuncuları zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 21:17
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Paylaşım geldi, heyecan arttı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. 1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Netflix tarafından dizi hakkında gelecek son dakika açıklamalar yakındna takip ediliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Paylaşım geldi, heyecan arttı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Dijital medya platformlarından olan Netflix'de yayınlanan Türk yapımı dizi Aşk 101'in 2'nci sezon çekimleri tamamlandı. Kısa bir süre önce dizi ekibinde patlak veren koronavirüs vakaları nedeniyle çekimlerine ara verilen dizide şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi.90'lı yıllarda bir arkadaş grubunun hikayesini konu edinen Aşk 101'in yeni sezon tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Paylaşım geldi, heyecan arttı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal'ın rol aldığı dizinin, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız'ın üstleniyor.

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Paylaşım geldi, heyecan arttı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Paylaşım geldi, heyecan arttı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.