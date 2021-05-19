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Paylaşım geldi, heyecan arttı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları tüm gelişmelerin ardından Netflix tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Dizinin oyuncuları zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 21:17
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