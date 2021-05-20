Hadise’nin kardeşinden şaşırtan tepki! Ayrılık iddialarını alevlendirdi

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Hadise ve Kaan Yıldırım, yeniden ayrıldıkları iddiasıyla gündeme geldi. Taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken çiftin bayramı ayrı geçirmesi iddiaları güçlendirdi. Belçika tatilinden tek başına dönen Derya Açıkgöz, ablası ile ilgili sorulara verdiği tepki ile söylentileri alevlendirdi.