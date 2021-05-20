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Hadise’nin kardeşinden şaşırtan tepki! Ayrılık iddialarını alevlendirdi

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Hadise ve Kaan Yıldırım, yeniden ayrıldıkları iddiasıyla gündeme geldi. Taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken çiftin bayramı ayrı geçirmesi iddiaları güçlendirdi. Belçika tatilinden tek başına dönen Derya Açıkgöz, ablası ile ilgili sorulara verdiği tepki ile söylentileri alevlendirdi.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 09:56
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Hadise’nin kardeşinden şaşırtan tepki! Ayrılık iddialarını alevlendirdi

Derya Açıkgöz, ablası Hadise ile birlikte gittiği Belçika tatilinden yalnız döndü. Havalimanında objektiflere yansıyan Derya Açıkgöz'e ablası Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılıp ayrılmadığı soruldu.

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Hadise’nin kardeşinden şaşırtan tepki! Ayrılık iddialarını alevlendirdi

Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin bir kez daha ayrıldığı söylentileri gündeme bomba gibi düştü.

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Hadise’nin kardeşinden şaşırtan tepki! Ayrılık iddialarını alevlendirdi

Ayaklıgazete'nin haberine göre; havalimanında gazetecilerle karşı karşıya kalan Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz, ablası ile Kaan Yıldırım arasında yaşananlara dair soruları yanıtsız bırakarak, koşar adımlarla gazetecilerden uzaklaştı.

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Hadise’nin kardeşinden şaşırtan tepki! Ayrılık iddialarını alevlendirdi

Bu durum, 'Derya Açıkgöz ayrılık iddialarını doğruladı' yorumunun yapılmasına neden oldu.

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Hadise’nin kardeşinden şaşırtan tepki! Ayrılık iddialarını alevlendirdi

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım, son dönemde haklarında çıkan iddialarla gündemden düşmüyor.