Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir.