ANA SAYFA
Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddiaları kafaları karıştırdı. Uzun süredir Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Anıl'ın Esat'ı kafasına taşla vurduktan sonra yaşananlar damga vuracak. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Farah Zeynep Abdullah ve Uğur Uzunel diziden ayrılacak. Oyuncular ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor.
Giriş Tarihi: 19.05.2021 21:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 21:03
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7