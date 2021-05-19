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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...

Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddiaları kafaları karıştırdı. Uzun süredir Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Anıl'ın Esat'ı kafasına taşla vurduktan sonra yaşananlar damga vuracak. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Farah Zeynep Abdullah ve Uğur Uzunel diziden ayrılacak. Oyuncular ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 21:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 21:03
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Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...

Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizide bu hafta Anıl'ın Esat'ı kafasına taşla vurduktan sonra yaşananlar damga vuracak. Gelişmenin ardından "Esat" karakterine hayat veren Uğur Uzunel'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Diğer yandan "İnci" karakterine hayat veren güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı uzun süredir konuşulan konular arasında yer alıyor. Yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...

MASUMLAR APARTMANI FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrıldığı hakkından açıklama bulunmamaktadır. Yeni bölüm fragmanında da İnci karakteri yer almakta.

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Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...

MASUMLAR APARTMANI ESAT ÖLÜYOR MU?

Masumlar Apartmanı'nda Esat'ın ölüp ölmediği yeni bölümün yayınlanması belli olacak.

MASUMLAR APARTMANI'NIN ESAT'I UĞUR UZUNEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Uğur Uzunel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair henüz net bir bilgi yok. Yeni bölümün yayınlanmasıyla merak edilenler yanıt bulacak.

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Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir.

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Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...

Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktır.