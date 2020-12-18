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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever memleketiyle milyonları şoke etti! Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever memleketiyle milyonları şoke etti! Payitaht Abdülhamid dizisine bu sezon dahil olarak Salih Sultan karakterine hayat veren tecrübeli ve güzel oyuncu Vildan Atasever büyük beğeni topluyor. Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever'in hayatına ilişkin her detay merak edilirken, hayranlarının yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkan memleketi milyonları şaşırtıyor. İşte Payitaht'ın yıldızı Vildan Atasever'in herkesi şaşırtan memleketi... Giriş Tarihi: 18.12.2020 05:52 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 05:54
Payitaht Abdülhamid'in oyuncu kadrosuna yeni dahil olan Vildan Atasever'in özel hayatı merak konusu. Oyuncuya ilişkin özel soruların cevabını arayan hayranları 'nereli?' sorusunun yanıtını aldı. İşte Vildan Atasever ve diğer ünlülerin memleketleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Özçivit – Gaziantep
Hilal Altınbilek – İzmir
Hande
Erçel – Balıkesir
Akın Akınözü – Ankara