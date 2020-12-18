Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever memleketiyle milyonları şoke etti!

Payitaht Abdülhamid dizisine bu sezon dahil olarak Salih Sultan karakterine hayat veren tecrübeli ve güzel oyuncu Vildan Atasever büyük beğeni topluyor. Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Vildan Atasever'in hayatına ilişkin her detay merak edilirken, hayranlarının yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkan memleketi milyonları şaşırtıyor. İşte Payitaht'ın yıldızı Vildan Atasever'in herkesi şaşırtan memleketi...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 05:52 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 05:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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