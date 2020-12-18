Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Hadise ve Kaan Yıldırım, evlilik yolunda giden aşklarını geçtiğimiz haftalarda sürpriz şekilde sonlandırmıştı. İkiliyi barıştırmak için araya arkadaşları girerken yeni sürpriz gelişme yaşandı. Hadise ve Yıldırım'dan peş peşe gelen haberler kafa karıştırdı. Çiftin çevresinden barıştıkları haberleri gelirken Hadise'nin yaptığı paylaşım kafa karıştırdı.
Giriş Tarihi: 18.12.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 09:19
Geçtiğimiz haftalarda 10 aylık ilişkilerini sonlandıran Hadise ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran iddialar geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıskançlık tartışması nedeniyle ayrıldıkları iddia edilen çiftin barıştığı iddia edilirken, Hadise'den kafa karıştıran paylaşım geldi.
Çiftin yakın çevresi, 'Aşkıyla barışan şarkıcı, iki gündür Yıldırım'ın evinde kalıyor' dedi. Güzel popçunun önceki gün paylaştığı ayrılık şarkısı ise adeta yakışıklı oyuncuya gönderme gibiydi.
Takvim'in haberine göre; çiftin çevresi, ikilinin barıştığını ve popçunun son iki gündür Yıldırım'ın Ulus'taki evinde kaldığını söyledi.
Bu dedikodu merak konusu olurken Hadise'nin önceki günkü paylaşımı hayli imalıydı. Popçu, yakın dostu İnan'ın bir ayrılık şarkısı olan 'Ona Aldığın Çiçekler Solsun'un paylaştı.