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Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı

Hadise ve Kaan Yıldırım, evlilik yolunda giden aşklarını geçtiğimiz haftalarda sürpriz şekilde sonlandırmıştı. İkiliyi barıştırmak için araya arkadaşları girerken yeni sürpriz gelişme yaşandı. Hadise ve Yıldırım'dan peş peşe gelen haberler kafa karıştırdı. Çiftin çevresinden barıştıkları haberleri gelirken Hadise'nin yaptığı paylaşım kafa karıştırdı.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 09:19
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Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı

Geçtiğimiz haftalarda 10 aylık ilişkilerini sonlandıran Hadise ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran iddialar geldi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı

Kıskançlık tartışması nedeniyle ayrıldıkları iddia edilen çiftin barıştığı iddia edilirken, Hadise'den kafa karıştıran paylaşım geldi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı

Çiftin yakın çevresi, 'Aşkıyla barışan şarkıcı, iki gündür Yıldırım'ın evinde kalıyor' dedi. Güzel popçunun önceki gün paylaştığı ayrılık şarkısı ise adeta yakışıklı oyuncuya gönderme gibiydi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı

Takvim'in haberine göre; çiftin çevresi, ikilinin barıştığını ve popçunun son iki gündür Yıldırım'ın Ulus'taki evinde kaldığını söyledi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı

Bu dedikodu merak konusu olurken Hadise'nin önceki günkü paylaşımı hayli imalıydı. Popçu, yakın dostu İnan'ın bir ayrılık şarkısı olan 'Ona Aldığın Çiçekler Solsun'un paylaştı.