Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı

Hadise ve Kaan Yıldırım, evlilik yolunda giden aşklarını geçtiğimiz haftalarda sürpriz şekilde sonlandırmıştı. İkiliyi barıştırmak için araya arkadaşları girerken yeni sürpriz gelişme yaşandı. Hadise ve Yıldırım'dan peş peşe gelen haberler kafa karıştırdı. Çiftin çevresinden barıştıkları haberleri gelirken Hadise'nin yaptığı paylaşım kafa karıştırdı.