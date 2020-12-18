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Ramo hayranları bunu konuşuyor! Esra Bilgiç'in eski eşi milyonları şaşırttı

Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, oyunculuğuyla büyük takdir topluyor. Güzel oyuncunun hayatına ilişkin araştırma yapan hayranları Esra Bilgiç'in eski eşini öğrenince şaşkına dönüyor. İşte Ramo'nun güzel yıldızı Esra Bilgiç'in herkesi şaşırtan eski eşi...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 05:37 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 05:39
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Ramo hayranları bunu konuşuyor! Esra Bilgiç'in eski eşi milyonları şaşırttı

Diriliş Ertuğrul dizisiyle yakından tanıdığımız ve Ramo ile eski günlerindeki popülerliğine dönen güzel oyuncu Esra Bilgiç'in eski eşi görenleri hayrete düşürüyor. İşte Esra Bilgiç ve diğer ünlü isimleri eski eşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramo hayranları bunu konuşuyor! Esra Bilgiç'in eski eşi milyonları şaşırttı

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

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Ramo hayranları bunu konuşuyor! Esra Bilgiç'in eski eşi milyonları şaşırttı
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Ramo hayranları bunu konuşuyor! Esra Bilgiç'in eski eşi milyonları şaşırttı
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Ramo hayranları bunu konuşuyor! Esra Bilgiç'in eski eşi milyonları şaşırttı