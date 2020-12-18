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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramo hayranları bunu konuşuyor! Esra Bilgiç'in eski eşi milyonları şaşırttı Ramo hayranları bunu konuşuyor! Esra Bilgiç'in eski eşi milyonları şaşırttı Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, oyunculuğuyla büyük takdir topluyor. Güzel oyuncunun hayatına ilişkin araştırma yapan hayranları Esra Bilgiç'in eski eşini öğrenince şaşkına dönüyor. İşte Ramo'nun güzel yıldızı Esra Bilgiç'in herkesi şaşırtan eski eşi... Giriş Tarihi: 18.12.2020 05:37 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 05:39
Diriliş Ertuğrul dizisiyle yakından tanıdığımız ve Ramo ile eski günlerindeki popülerliğine dönen güzel oyuncu Esra Bilgiç'in eski eşi görenleri hayrete düşürüyor. İşte Esra Bilgiç ve diğer ünlü isimleri eski eşleri...
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