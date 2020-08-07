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Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kimmiş!

Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kimmiş!

Payitaht Abdülhamid dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Bülent İnal, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok yapımda yer alan ve başarılı oyunculuğuyla televizyonun vazgeçilmez oyuncularından olan Bülent İnal'ın özel hayatı mercek altına alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Bülent İnal'ın eşi merak konusu oldu. İşte Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal'ın ve birçok ünlü ismin eşleri.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 16:01
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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kimmiş!

Payitaht Abdülhamid'in başarılı oyuncusu Bülent İnal'ın eşi merak konusu oldu. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kimmiş!

SEDA BAKAN

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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kimmiş!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kimmiş!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kimmiş!

TANER ÖLMEZ