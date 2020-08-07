Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kimmiş!

Payitaht Abdülhamid dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Bülent İnal, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok yapımda yer alan ve başarılı oyunculuğuyla televizyonun vazgeçilmez oyuncularından olan Bülent İnal'ın özel hayatı mercek altına alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Bülent İnal'ın eşi merak konusu oldu. İşte Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal'ın ve birçok ünlü ismin eşleri.