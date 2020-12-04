Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal memleketiyle milyonları şoke etti!

Payitaht Abdülhamid dizisinin izleyicileri uzun süredir başrol oyuncusu Bülent İnal'ın hayatına dair detayları öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Abdülhamid Han'ı canlandıran usta oyuncunun memleketini duyanlar hayrete düşüyor. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin memleketleri...

