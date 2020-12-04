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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal memleketiyle milyonları şoke etti! Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal memleketiyle milyonları şoke etti! Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan II. Abdülhamid Han'ı canlandıran ünlü oyuncu Bülent İnal performansıyla milyonların beğenisini kazandı. Yeni bölümü bugün yayınlanacak olan Payitaht Abdülhamid'in hayranları, Bülent İnal'ın özel hayatına dair araştırmalar yapıyor. Ünlü oyuncunun memleketini öğrenenler şaşkına dönüyor. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın memleketi... Giriş Tarihi: 04.12.2020 05:42 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 05:44
Payitaht Abdülhamid dizisinin izleyicileri uzun süredir başrol oyuncusu Bülent İnal'ın hayatına dair detayları öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Abdülhamid Han'ı canlandıran usta oyuncunun memleketini duyanlar hayrete düşüyor. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin memleketleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞTE ÜNLÜLERİN MEMLEKETLERİ
Hilal Altınbilek – İzmir
Burak Özçivit – Gaziantep
Hande
Erçel – Balıkesir
Akın Akınözü – Ankara