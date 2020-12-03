Netlifx'in yeni dizisi 9 Kere Leyla: 9 Kere Leyla oyuncular kimler? 9 Kere Leyla konusu ve karakterleri...

9 KERE LEYLE FİLMİ KONUSU

Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşasalar da evlilik terapistleri Nergis, hayatlarına dahil olana kadar... Adem'in ise bütün mal varlığının yönetimi Leyla'nın elindedir. Nergis ile aralarındaki tek engel olan Leyla'yı yaşamından çıkarmak için çalışmalara başlayan Adem, her defasında başarısız olur. Karısından kesin olarak kurtulmanın tek yolunu ise öldürmek olarak düşünür.