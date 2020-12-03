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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Netlifx'in yeni dizisi 9 Kere Leyla: 9 Kere Leyla oyuncular kimler? 9 Kere Leyla konusu ve karakterleri... Netlifx'in yeni dizisi 9 Kere Leyla: 9 Kere Leyla oyuncular kimler? 9 Kere Leyla konusu ve karakterleri...
9 Kere Leyla oyuncular kimler? 9 Kere Leyla filmi kasım ayında Netflix'te ilk fragmanı yayınlandı. Komedi türünde karşımıza çıkacak olan dizide güçlü oyuncu kadrosuyla Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu başrollerde yer alıyor. Hayranları 9 Kere Leyla oyuncular kimler? 9 Kere Leyla konusu ve karakterlerini araştırıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 23:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 00:04
9 Kere Leyla oyuncular kimler? 9 Kere Leyla konusu ve karakterleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir tanıtımları devam eden filmin yayınlanacağı tarih merak ediliyordu. Önemli isimleri kadrosunda bulunduran filmin yayın tarihi açıklandı. Yayımlanan fragmanıyla sinema takipçilerinde büyük merak uyandıran 9 Kere Leyla dijital bir platform üzerinden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte, 9 Kere Leyla oyuncular kimler? 9 Kere Leyla konusu ve karakterleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR 9 KERE LEYLA NE ZAMAN?
Koronavirüs nedeniyle sinema salonlarından gösterime çıkamayacak olan film, geniş takipçi kitlesine sahip dijital platformda yayımlanmaya hazırlanıyor. 9 Kere Leyla 4 Aralık'ta izleyenlere sunulacak.
9 KERE LEYLE FİLMİ KONUSU
Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşasalar da evlilik terapistleri Nergis, hayatlarına dahil olana kadar... Adem'in ise bütün mal varlığının yönetimi Leyla'nın elindedir. Nergis ile aralarındaki tek engel olan Leyla'yı yaşamından çıkarmak için çalışmalara başlayan Adem, her defasında başarısız olur. Karısından kesin olarak kurtulmanın tek yolunu ise öldürmek olarak düşünür.
OYUNCULARI
Sıra dışı konusuyla merakle beklenen 9 Kere Leyla filminin kadrosunda; Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Emre Kıvılcım, Hakan Eke, İhsan Ceylan, Bimen Zartar yer alıyor.
HALUK BİLGİNER KİMDİR?
Haluk Bilginer 5 Haziran 1954 günü İzmir'de doğdu. Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım'dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer, İzmir Türk Koleji'nde eğitim gördüi Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi`nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1991 arasından İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera.