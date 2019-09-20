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Payitaht Abdülhamid'in Dayı'sı Gürkan Uygun'un memleketi olay oldu!
TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in Dayı'sı Gürkan Uygun, memleketi ile olay oldu. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakterinden sonra, Payitaht'ta oynadığı Dayı rolüyle yeniden milyonların sevgisini kazanan Gürkan Uygun hakkında ortaya çıkan gerçekler merakla takip ediliyor. Ünlü oyuncunun memleketini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Giriş Tarihi: 20.09.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 15:59
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