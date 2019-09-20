Payitaht Abdülhamid'in Dayı'sı Gürkan Uygun'un memleketi olay oldu!

Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid bu akşam yeni bölümüyle sevenlerine merhaba diyecek. Reyting rekortmeni dizinin başlayacak olması ile birlikte dizinin fanları, Dayı rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Gürkan Uygun'un memleketini merak ediyor. İşte gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak birbirinden ünlü oyuncuların gerçek memleketleri...