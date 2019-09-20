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Payitaht Abdülhamid'in Dayı'sı Gürkan Uygun'un memleketi olay oldu!

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in Dayı'sı Gürkan Uygun, memleketi ile olay oldu. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakterinden sonra, Payitaht'ta oynadığı Dayı rolüyle yeniden milyonların sevgisini kazanan Gürkan Uygun hakkında ortaya çıkan gerçekler merakla takip ediliyor. Ünlü oyuncunun memleketini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 15:59
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Payitaht Abdülhamid'in Dayı'sı Gürkan Uygun'un memleketi olay oldu!

Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid bu akşam yeni bölümüyle sevenlerine merhaba diyecek. Reyting rekortmeni dizinin başlayacak olması ile birlikte dizinin fanları, Dayı rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Gürkan Uygun'un memleketini merak ediyor. İşte gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak birbirinden ünlü oyuncuların gerçek memleketleri...

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Payitaht Abdülhamid'in Dayı'sı Gürkan Uygun'un memleketi olay oldu!

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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Payitaht Abdülhamid'in Dayı'sı Gürkan Uygun'un memleketi olay oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Payitaht Abdülhamid'in Dayı'sı Gürkan Uygun'un memleketi olay oldu!

Müslüm Gürses - Şanlıurfa

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Payitaht Abdülhamid'in Dayı'sı Gürkan Uygun'un memleketi olay oldu!

Oya Aydoğan - Erzincan