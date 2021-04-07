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Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid'de Sultan Abdülhamid'e hayat veren Bülent İnal'ın özel hayatı mercek altına alındı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Bülent İnal'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli?

Giriş Tarihi: 07.04.2021 00:31 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 00:32
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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Bülent İnal Payitaht Abdulhamid hayranlarının dikkatini çekti. Payitaht Abdulhamid oyuncusu Bülent İnal'in özel hayatı mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri....

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Burak Özçivit - Gaziantep

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Yeşim Ceren Bozoğlu - Ankara