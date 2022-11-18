18 Kasım 2022, Cuma
Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir kimdir? Değişimi ile şaşkına çeviren Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?
Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir kimdir? Demir'in hayatı ve kariyerine ilişkin her detay araştırılıyor. Dizide Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu ile büyük bir uyum yakalayan Mert Ramazan Demir'in değişimi de sosyal medyanın gündemine otururken yakışıklı oyuncun aşk hayatına dair açıklamaları da çok konuşuldu. Peki, Yalı Çapkını'nın Ferit'i Yalı Çapkını Ferit kimdir? Mert Ramazan Demir, nereli, kaç yaşında, mesleği, burcu ne? Boyu, kilosu kaç? İşte Mert Ramazan Demir'e dair tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 18.11.2022 18:32 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 18:33
- 1
- 182
- 2
- 182
- 3
- 182
- 4
- 182
- 5
- 182