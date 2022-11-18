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Haberler Galeri Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir kimdir? Değişimi ile şaşkına çeviren Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir kimdir? Değişimi ile şaşkına çeviren Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir kimdir? Demir'in hayatı ve kariyerine ilişkin her detay araştırılıyor. Dizide Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu ile büyük bir uyum yakalayan Mert Ramazan Demir'in değişimi de sosyal medyanın gündemine otururken yakışıklı oyuncun aşk hayatına dair açıklamaları da çok konuşuldu. Peki, Yalı Çapkını'nın Ferit'i Yalı Çapkını Ferit kimdir? Mert Ramazan Demir, nereli, kaç yaşında, mesleği, burcu ne? Boyu, kilosu kaç? İşte Mert Ramazan Demir'e dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.11.2022 18:32 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 18:33
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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir kimdir? Değişimi ile şaşkına çeviren Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i oldukça merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncuya dair her detay araştırılırken Demir'in yıllar içindeki değişimi çok şaşırttı. Öte yandan oyuncunun aşk hayatına dair yaptığı son açıklamalar da gündeme bomba gibi düştü. Peki Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusu Mert Ramazan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Ferit ile ilgili tüm detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir kimdir? Değişimi ile şaşkına çeviren Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

Yalı Çapkını'nın yakışıklı çapkını Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, 1998'de İstanbul'da doğdu.

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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir kimdir? Değişimi ile şaşkına çeviren Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020 yılındae yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" adlı mini dizinin başrolünde yer aldı. Demir, esas şöhreti Star Tv ekranlarında yayınlanan "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle yakaladı.

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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir kimdir? Değişimi ile şaşkına çeviren Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

ESKİ HALİNİ GÖREN GÖZLERİNE İNANAMADI

Bir dönem uzun saçlarıyla ekranlarda boy gösteren Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada yayılan görüntüleri de çok konuşuldu.

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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir kimdir? Değişimi ile şaşkına çeviren Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR?

Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evet denilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.