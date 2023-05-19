19 Mayıs 2023, Cuma
Pars'ın eşyalarını depremzede çocuklara bağışlayan Ebru Şallı’yı duygulandıran soru: Ağlatmayın beni!
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın küçük oğlu Pars Tan 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Henüz 9 yaşındayken yaşamını yitiren Pars Tan, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Acı kaybın ardından oğlunun odasına hiç girmeyen Ebru Şallı, depremzede çocuklar için Pars'ın kıyafetlerini bağışlamıştı. Alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü isim, "Pars'ın eşyalarını depremzede çocukların üzerinde görünce ne hissettiniz?" sorusunu duyunca duygulandı.
Giriş Tarihi: 19.05.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 14:47
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