19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pars'ın eşyalarını depremzede çocuklara bağışlayan Ebru Şallı’yı duygulandıran soru: Ağlatmayın beni!

Pars'ın eşyalarını depremzede çocuklara bağışlayan Ebru Şallı’yı duygulandıran soru: Ağlatmayın beni!

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın küçük oğlu Pars Tan 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Henüz 9 yaşındayken yaşamını yitiren Pars Tan, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Acı kaybın ardından oğlunun odasına hiç girmeyen Ebru Şallı, depremzede çocuklar için Pars'ın kıyafetlerini bağışlamıştı. Alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü isim, "Pars'ın eşyalarını depremzede çocukların üzerinde görünce ne hissettiniz?" sorusunu duyunca duygulandı.

Giriş Tarihi: 19.05.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 14:47
  • 1
  • 8
Pars’ın eşyalarını depremzede çocuklara bağışlayan Ebru Şallı’yı duygulandıran soru: Ağlatmayın beni!

Ebru Şallı, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Eşi Uğur Akkuş'la aralarının bozuk olduğu iddialarına çıktıkları yurt dışı tatilinde sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla yalanlayan ünlü isim, "Uğur'un bir iş durumu vardı, birlikte gittik. Hem iş hem seyahat" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Pars’ın eşyalarını depremzede çocuklara bağışlayan Ebru Şallı’yı duygulandıran soru: Ağlatmayın beni!

"HER ŞEY YOLUNDA"

Milliyet'in haberine göre; ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara Şallı, "Böyle şeyleri konuşmak istemiyorum. Sosyal medyada özel hayatımla alakalı şeyleri paylaşmak istemiyorum. Orayı bir iş platformu gibi görüyorum. Kendimi orada yansıtmaya çalışıyorum, o yüzden sürekli resim koymuyorum. İnsanlar yazıyor, 'Neden eşinizle fotoğraf koymuyorsunuz?' diye. Pek tercih etmiyorum. Her şey yolunda hayatımda" yanıtını verdi.

  • 3
  • 8
Pars’ın eşyalarını depremzede çocuklara bağışlayan Ebru Şallı’yı duygulandıran soru: Ağlatmayın beni!

"O KADAR MUTLU OLDU Kİ ANLATAMAM"

Depremde etkilenen Hatay'a gittiği hatırlatılan eski manken, "Çocuklarla orada çok duygusal anlar yaşadık. Ben zor durdum öyle söyleyeyim ama çok güzel geçti. Güzel hediyeler götürdük. Benimde vermiş olduğum bazı sözler vardı, onlara baya bir şeyler gönderdim. Göndermeye de devam ediyorum. Bir tane çocuk özellikle futbol topu istiyordu, ona üç tane top gönderdim. O kadar mutlu oldu ki, anlatamam" şeklinde konuştu.

  • 4
  • 8
Pars’ın eşyalarını depremzede çocuklara bağışlayan Ebru Şallı’yı duygulandıran soru: Ağlatmayın beni!

"PARS ŞU AN ÇOK MUTLU"

Ebru Şallı, 2020'de hayatını kaybeden oğlu Pars ile Anneler Günü'nde yaptığı paylaşım hatırlatılıp, Pars'ın eşyalarını depremzede çocuklarına gönderdiği sorulunca şu yanıtı verdi:

  • 5
  • 8
Pars’ın eşyalarını depremzede çocuklara bağışlayan Ebru Şallı’yı duygulandıran soru: Ağlatmayın beni!

"DEPREM SONRASI GİREBİLDİM"

Pars'ın odasına vefatından sonra giremediğini söyleyen Şallı, "Deprem sonrası girebildim odasına. Çok, çok zordu benim için. Deprem benim o odaya girmemi hızlandırdı diyebilirim" ifadelerini kullandı.