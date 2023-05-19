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Yeşilçam güzeli Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı! Medcezir'in yıldızıymış...

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, kızıyla gündeme oturdu. Çalıkuşu, Fatih Harbiye gibi yapımlarla hafızalara kazınan 1981 Türkiye güzeli Aydan Şener'in kızı da çok ünlü çıktı. Kızının Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Medcezir dizisinde rol aldığını gören şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 19.05.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 14:27
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Yeşilçam güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Medcezir’in yıldızıymış...

Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile hafızalara kazınan ve bugüne kadar sayısız film ve dizide rol alan Aydan Şener'in kızının kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

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Yeşilçam güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Medcezir’in yıldızıymış...

Çalıkuşu, Fatih Harbiye gibi yapımlarda oynayan ve bir döneme güzelliğiyle damga vuran oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin.

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Yeşilçam güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Medcezir’in yıldızıymış...

1988 yılında dünyaya gelen ve Yeditepe Üniversitesi mezunu olan Ece Akbin 2013 yılında Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünü paylaştığı Medcezir dizisinde rol aldı.

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Yeşilçam güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Medcezir’in yıldızıymış...

Son olarak Ayak İşleri dizisinde de rol alan Akbin sayısız tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkmıştır.

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Yeşilçam güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Medcezir’in yıldızıymış...

Kızıyla sosyal medyanın gündemine oturan Aydan Şener'in eski eşinin kim olduğu merak konusu oldu.