19 Mayıs 2023, Cuma
Yeşilçam güzeli Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı! Medcezir'in yıldızıymış...
Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, kızıyla gündeme oturdu. Çalıkuşu, Fatih Harbiye gibi yapımlarla hafızalara kazınan 1981 Türkiye güzeli Aydan Şener'in kızı da çok ünlü çıktı. Kızının Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Medcezir dizisinde rol aldığını gören şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 19.05.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 14:27
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