HaberlerGaleriHızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi 2023 | Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) çıktı mı, sinemalara geldi mi? Film süresi kaç dakika?
Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi 2023 | Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) çıktı mı, sinemalara geldi mi? Film süresi kaç dakika?
Hızlı ve Öfkeli serisi özellikle araç ve aksiyon severlerin listesinde baş sırada yer alıyor. 2001 yılında ilk filmiyle izleyicisiyle buluşan başarılı serinin yeni filmi vizyona girecek. Arama motorlarında film ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) çıktı mı, sinemalara geldi mi? Film süresi kaç dakika?