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Haberler Galeri Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi 2023 | Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) çıktı mı, sinemalara geldi mi? Film süresi kaç dakika?

Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi 2023 | Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) çıktı mı, sinemalara geldi mi? Film süresi kaç dakika?

Hızlı ve Öfkeli serisi özellikle araç ve aksiyon severlerin listesinde baş sırada yer alıyor. 2001 yılında ilk filmiyle izleyicisiyle buluşan başarılı serinin yeni filmi vizyona girecek. Arama motorlarında film ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) çıktı mı, sinemalara geldi mi? Film süresi kaç dakika?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:18
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Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi 2023 | Hızlı ve Öfkeli 10 Fast X çıktı mı, sinemalara geldi mi? Film süresi kaç dakika?

Hızlı ve Öfkeli 10 vizyona girdi mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Sinemaseverleri aksiyona doyuran yapımın 10. filmi için nefesler tutuldu. Başarılı yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jason Momoa, John Cena gibi isimler yer alıyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) çıktı mı, sinemalara geldi mi? Film süresi kaç dakika? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi 2023 | Hızlı ve Öfkeli 10 Fast X çıktı mı, sinemalara geldi mi? Film süresi kaç dakika?

HIZLI VE ÖFKELİ 10 VİZYONA GİRDİ Mİ?

Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) filmi 19 Mayıs Cuma günü itibarıyla vizyona girdi.

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Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi 2023 | Hızlı ve Öfkeli 10 Fast X çıktı mı, sinemalara geldi mi? Film süresi kaç dakika?

Yönetmenliğini Louis Leterrier'in üstlendiği film, intikam hırsıyla Dom Toretto'nun (Vin Diesel) yakınlarını hedef alan bir antagonistle meşhur ekibin çatışmasını gözler önüne seriyor.

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Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi 2023 | Hızlı ve Öfkeli 10 Fast X çıktı mı, sinemalara geldi mi? Film süresi kaç dakika?

Hızlı ve Öfkeli 10 filmi 300 milyon dolarlık tahmini üretim bütçesi ile şimdiye kadar yapılmış en pahalı beşinci filmdir. Çekimler Ağustos ayına kadar sürdü, Londra, Roma, Torino, Lizbon ve Los Angeles'ta gerçekleşti.

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Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi 2023 | Hızlı ve Öfkeli 10 Fast X çıktı mı, sinemalara geldi mi? Film süresi kaç dakika?

HIZLI VE ÖFKELİ 10 KAÇ DK?

Hızlı Ve Öfkeli 10 filmi uzunluğu 141 dakika olarak açıklandı.