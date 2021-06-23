Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...

Özlem Yıldız'la 2005 yılında nikah masasına oturan, ilişkisi ve evliliğiyle bir dönem sık sık gündeme gelen Sinan Serter, yeni işiyle tepki topladı. Bir zamanlar armatörlük yapan, yaşadığı maddi krizle de haberlere konu olan Sinan Serter, son işiyle herkesi şaşırttı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Sinan Serter'in sosyal medyada evcil hayvan ticaretine başladığını açıkladı! İşte detaylar...