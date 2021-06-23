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Haberler Galeri Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...

Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...

Özlem Yıldız'la 2005 yılında nikah masasına oturan, ilişkisi ve evliliğiyle bir dönem sık sık gündeme gelen Sinan Serter, yeni işiyle tepki topladı. Bir zamanlar armatörlük yapan, yaşadığı maddi krizle de haberlere konu olan Sinan Serter, son işiyle herkesi şaşırttı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Sinan Serter'in sosyal medyada evcil hayvan ticaretine başladığını açıkladı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 09:36
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Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...
Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...

Bir dönem armatörlük yapan ve Özlem Yıldız ile evliliğiyle gündemden düşmeyen Sinan Serter, yaşadığı maddi krizle de haberlere konu olmuştu. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Sinan Serter'in sosyal medyada evcil hayvan ticaretine başladığını açıkladı! İşte o yazı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...
Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...

Sunucu Özlem Yıldız'ın 2013'te boşandığı eski eşi Sinan Serter, öyle bir ticarete başlamış ki, şaştım kaldım!

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Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...
Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...

Ezgi Mola, Derin Mermerci ve Pınar Sabancı'nın da aralarından olduğu yüzlerce hayvansever, hayvan ticaretinin durması için her fırsatta çağrı yaparken; Sinan Serter, sosyal medyada evcil hayvan ticaretine başlamış. Evet, yanlış okumadınız…

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Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...
Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...

2009 yılında maddi sıkıntıya girene kadar çok şaşalı bir hayat süren Sinan Serter, Instagram'da 'modenass' adıyla açtığı hesabında resmen hayvan ticareti yapıyor.

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Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...
Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi tepki topladı! Bir zamanlar armatördü şimdi...

Hesabından cins cins köpeklerin fotoğraflarını paylaşan Serter, altlarına fiyatlarını yazmamış ama köpekleri 3-5 bin Euro arasında sattığı konuşuluyor.